NS weerspreekt tweet Baudet over lastigvallende ‘Marokkanen in trein’

De NS weerspreekt dat verhaal. In werkelijkheid verzetten de vrouwen zich tegen een kaartcontrole.

‘Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door 4 Marokkanen in de trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul. Red dit land! #FVD’, luidt de tweet van Baudet.

Hoewel uit de tekst niet is op te maken waar en wanneer het incident precies plaatsvond, plaatste de politicus op Instagram een foto bij dezelfde tekst. Een woordvoerder van de NS vertelt dat een collega zichzelf herkende op de foto en een andere lezing van de gebeurtenis heeft.

Controle in burger

“Er werd die avond een controle in burger uitgevoerd door twee collega's en een politieagent,” zegt de woordvoerder. “De dames in kwestie geloofden niet dat het om een echte controle ging, ook niet toen de medewerkers zich legitimeerden. Pas toen de agent zich legitimeerde, geloofden ze het.” De vrouwen lieten vervolgens hun kaartje zien, waarna de mannen hun werk konden voortzetten.

Het incident vond plaats op vrijdagavond tussen 20.00 uur en 21.00 uur in de sprinter tussen Amsterdam en Weesp. “Dit hebben we kunnen achterhalen op basis van de foto,” aldus de woordvoerder. Hij vertelt dat de NS regelmatig veiligheidsmedewerkers inzet om controles uit te voeren in burger. “Dat doen we omdat zwartrijders gefocust zijn op conducteurs. Ze zien waar de conducteur instapt en stappen vervolgens zelf aan de andere kant van de trein in. Na het sluiten van de deuren wordt omgeroepen dat er een controle in burger zal worden uitgevoerd.”

Afkomst

Baudet geeft in zijn bericht geen details over het incident, maar dat de vrouwen ‘ernstig zijn lastiggevallen’ lijkt dus niet te kloppen. Los van het feit dat de mannen gewoon hun werk deden, zouden ze ook niet (allemaal) van Marokkaanse afkomst zijn geweest. In een reactie op Baudets instagrampost zegt een vrouw erbij te zijn geweest en geeft daarbij eenzelfde beschrijving van het incident als de NS-woordvoerder. Zij vertelt dat de agent ‘inderdaad een buitenlands uiterlijk’ had, maar benadrukt dat het vooral de vrouwen waren die lastig deden. ‘Zij hebben deze vrouwen niet lastiggevallen, de twee vrouwen wilden met moeite meewerken aan een controle.’

De NS-woordvoerder doet geen uitspraken over de afkomst van de mannen. “Al onze collega's zijn ons even lief en deze mannen deden gewoon hun werk.”

Thierry Baudet was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar.