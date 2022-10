NS versobert dienstregeling verder vanaf 7 november

Reizigersorganisatie Rover kreeg in oktober fors meer klachten binnen van NS-reizigers dan in topmaand september. Beeld ANP

Afgelopen zomer kondigde NS al aan dat de dienstregeling zou worden uitgekleed in twee stappen: de eerste stap zal begin volgende week worden genomen, een volgende stap met ingang van de nieuwe dienstregeling op 11 december. De grote boosdoener: een aanhoudend tekort aan personeel, ondanks een nieuwe cao met zeer gunstige arbeidsvoorwaarden.

De top gaf begin deze maand nog aan dat ‘met man en macht’ wordt gewerkt aan het terugdringen van het personeelstekort, maar op dat moment stonden er nog 2200 vacatures open. De NS zegt met het personeel, de vakbonden en ondernemingsraden in gesprek te gaan en ‘geen onderwerp’ uit de weg te gaan. Het risico bestaat echter dat de dienstregeling nog verder moet worden uitgekleed.

2800 klachten in oktober

Ondertussen is de reiziger de dupe. Reizigersorganisatie Rover kreeg in oktober fors meer klachten binnen van NS-reizigers dan in topmaand september. Dat kwam volgens de organisatie nooit eerder voor. Ondanks de herfstvakantie deze maand klaagden reizigers over minder treinen die vaak ook nog korter waren. In totaal ontving Rover bijna 2800 klachten in oktober. In september lag dat aantal op 1750.

Tot op zekere hoogte heeft Roverdirecteur Freek Bos begrip voor het argument van het spoorbedrijf dat een uitgeklede dienstregeling de reiziger meer zekerheid oplevert. “Natuurlijk wil je als reiziger niet verrast worden, dan is het beter om een rit preventief te schrappen als die trein toch niet rijdt.”

Bos vindt echter dat schrappen in de dienstregeling een ‘allerlaatste redmiddel’ moet zijn. “Er kan nog meer dan er nu gebeurt: zo kunnen bijvoorbeeld de treinen nog veel langer. Er rijden namelijk niet alleen minder treinen, maar ook de maximale lengte wordt vaak niet gehaald. Dat komt door regels dat een trein twee conducteurs moet hebben vanaf een bepaalde lengte. Daar moet wellicht soepeler mee worden omgegaan.”