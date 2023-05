NS neemt maatregelen tegen drukte buitenlandse treinen, reizigers woedend

Reizigers die een Early Bird-kaartje naar Antwerpen of Brussel boeken, kunnen per 11 juni niet zomaar meer in de IC Brussel stappen. Beeld ANP / ANP

Terwijl de NS op binnenlandse routes met wegblijvende reizigers kampt, zitten internationale treinen naar België en Duitsland sinds corona juist stampvol. Een recordaantal mensen boekte in 2022 een internationale trip bij NS. De drukte leidde vorige zomer tot grote problemen. Regelmatig konden niet alle reizigers mee of sloegen treinen stations over omdat ze vol zaten.

De situatie werd verergerd doordat veel ICE-treinen defect uitvielen, onder meer door een personeelstekort op de werkplaatsen van Deutsche Bahn. Naar verluidt stond in de zomer tot de helft van de treinen die tussen Duitsland en Nederland kunnen rijden aan de kant.

NS treft nu maatregelen om een nieuw infarct te voorkomen. Voor treinreizen naar Duitsland moeten reizigers in het hoogseizoen (van 17 juni t/m 18 augustus) een stoel reserveren. De maatregel geldt voor alle ICE-treinen. NS verlengt treinen verder waar mogelijk. Het materieel op internationale routes krijgt daarnaast een extra onderhoudsbeurt. Reservetreinen en bussen worden verder achter de hand gehouden.

Minder kaartjes beschikbaar

Voor België wordt permanent ingegrepen: reizigers die een Early Bird-kaartje naar Antwerpen of Brussel boeken, kunnen per 11 juni niet zomaar meer in de IC Brussel stappen. Ze dienen voor een specifieke trein te reserveren. Daarnaast zijn er voorlopig minder van zulke kaartjes beschikbaar. Ook geldt het goedkoopste tarief van 25 euro naar Brussel voortaan met name in de daluren.

Heike Luiten, directeur NS International, noemt de maatregelen onontkoombaar. Het beperken van goedkope kaartjes naar België zorgt voor een betere spreiding van reizigers. “NS verwacht dat deze maatregel bijdraagt aan de zitplaatskans, het comfort en de (sociale) veiligheid op de Intercity Brussel,” schrijft ze aan reizigersorganisaties.

Op langere termijn zet NS zijn kaarten op nieuw materieel. Die treinen zijn komend jaar echter nog niet beschikbaar, zegt Luiten.

Belangenorganisaties ANWB, Fietsersbond, KBO/PCOB en Rover zijn boos. NS maakt internationaal reizen per trein zo veel onaantrekkelijker, stellen ze in een negatief advies aan NS dat dinsdag verschijnt. “Door het beperken van Early Bird-tickets maakt NS de intercity naar Brussel voor reizigers gemiddeld duurder. Dat vinden wij een verkeerde ontwikkeling.”

Juist meer treinen

Volgens de reizigersorganisaties heeft NS de problemen geheel over zichzelf afgeroepen. “Wij wijzen u erop dat de groei op deze verbindingen al meerdere jaren aanhoudt en conform uw eigen groeistrategie is. NS bestelde nieuwe intercity’s voor de route naar België te laat, terwijl u wist dat het huidige materieel een beperkte capaciteit heeft.”

Rover en de andere organisaties eisen dat NS juist meer en langere treinen richting België en Duitsland inzet. “Dat kan relatief eenvoudig als later dit jaar de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) beschikbaar komt en huidige treinen op het hsl-spoor vervangt,” zegt Freek Bos, directeur van Rover. “De oude treinen kunnen dan naar België rijden.”

De reserveringsplicht voor treinen naar Duitsland slikken reizigersorganisaties met tegenzin. “Van alle slechte oplossingen is dat de minst slechte,” stelt Bos. Begin februari besloot NS nog de tienduizenden reizigers met een Interrail-pas in de zomer niet zomaar meer toegang te bieden tot ICE-treinen. De ophef daarover was zo groot dat NS de maatregel een dag later inslikte. Het betrof volgens de spoorwegen slechts ‘een onderzoeksrichting’ die per ongeluk op de site verscheen. “Gelukkig is dat niet doorgegaan.”

Drukte op het perron van Rotterdam-Centraal naar Antwerpen. Beeld ANP

Treinendeskundige Hildebrand van Kuijeren, oprichter en hoofdredacteur van de site Treinreiziger.nl, noemt de kritiek van consumentenorganisaties terecht. “Het kabinet en de Europese Unie willen de trein op kortere afstanden echt laten concurreren met het vliegtuig. De maatregelen van NS staan hier haaks op, zo wordt de trein juist minder aantrekkelijk.”

NS had de groei aan kunnen zien komen, vindt Van Kuijeren die via zijn site ook internationale treintickets aanbiedt. “In vijf jaar tijd is het aantal grensoverschrijdende reizigers met 50 procent toegenomen, terwijl er nauwelijks extra treinen zijn ingezet. Het is daarom moeilijk te begrijpen waarom de NS-directie niet veel eerder handelde.”

Thalys en Eurostar vaak vol

Directeur Bos van reizigersbelangenvereniging Rover wijst op de andere oplossingen die consumentenorganisaties aandragen. Zo dient de Thalys vaker te gaan rijden. “De treinen naar België zijn mede zo druk omdat de Thalys en de Eurostar vaak vol zitten. Veel reizigers nemen de IC Brussel als alternatief.”.

Fijntjes wijst Bos op het argument dat NS en het ministerie van Infrastructuur vorig jaar gebruikten om de Eurostar naar Londen niet langer toegankelijk te maken voor reizigers naar enkel Brussel. “Een van de redenen was dat de IC Brussel voldoende capaciteit kende.” Nu dat niet zo is, is het logisch om dat terug te draaien, meent hij. “Los daarvan kan NS ook zelf hogesnelheidstreinen bestellen en naar Parijs of Duitsland gaan rijden als de vraag zo groot is.”

Voor de problemen richting Duitsland toont Rover nog enig begrip. “Daar ligt het namelijk niet alleen aan NS. Ook geldt de reserveringsplicht alleen in de zomerpiek.” Wat België betreft, oordeelt hij harder. “Ja, die treinen zitten vol, maar wij krijgen daar veel minder klachten over van reizigers dan over Duitsland. We begrijpen niet dat NS dit nu doet.”