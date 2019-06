NS komt overlevenden en nabestaanden Holocaust financieel tegemoet

Het vervoersbedrijf volgt hiermee het vanmiddag uitgebrachte advies van de eind vorig jaar in het leven geroepen Commissie ‘Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS’ onder leiding van Job Cohen.

NS-president-directeur Roger van Boxtel nam het advies van de commissie vanmiddag in het Spoorwegmuseum in Utrecht in ontvangst. Dat de NS bereid is tot individuele uitbetaling werd eind vorig jaar al bekend. Het gaat om de weggevoerde mensen, weduwen en kinderen.

Naar schatting bedraagt het aantal mensen dat hiervoor in aanmerking komt op zesduizend. Er zijn enkele tientallen miljoenen mee gemoeid. De tegemoetkomingen worden fiscaal niet belast.

Drie categorieën

Er zijn drie categorieën: de eerste groep betreft de mensen die zelf in de kampen hebben gezeten. Het gaat om zo’n vijfhonderd mensen. Zij krijgen het hoogste bedrag: 15.000 euro. De tweede groep betreft in de oorlog geboren en ondergedoken of gevluchte Joodse kinderen van wie de ouders zijn gedeporteerd en vermoord of na de oorlog zijn overleden. De derde groep omvat de kinderen die na de oorlog zijn geboren van wie de ouders zijn gedeporteerd en teruggekeerd na de oorlog, maar inmiddels zijn overleden. De twee eerste groepen krijgen de grootste bedragen. Kinderen krijgen tussen de 5000 en 7500 euro.

De NS verdiende miljoenen aan het transport van meer dan 100.000 Joden naar kamp Westerbork, vanwaar ze naar de concentratiekampen werden vervoerd. Het geld werd onttrokken aan Joodse bezittingen en gelden via de roofbank Lippmann, Rosenthal & Co. “De NS heeft de bezetter daarvoor facturen gestuurd,” aldus Cohen.

“Het was een buitengewoon ingewikkelde, zo niet onmogelijke taak. Ook de hoogte van het bedrag was erg lastig. Een geldbedrag om leed te compenseren valt niet te noemen. Dit is dus een tegemoetkoming waarmee NS hun erkenning wil geven wat hun is aangedaan. Het besef blijft hoe het in hemelsnaam heeft kunnen gebeuren, zo kort geleden,” aldus Cohen.

Salo Muller

De onafhankelijke commissie werd opgericht nadat oud-Ajaxfysiotherapeut Salo Muller (83) zijn strijd voor individuele schadevergoedingen enkele jaren geleden in gang zette. Muller zat als kind in de crèche tegenover de Hollandse Schouwburg, nadat zijn ouders waren opgepakt. Zijn ouders werden door de NS naar de kampen vervoerd en in Auschwitz vermoord. Hij was een van de ongeveer vijfhonderd kinderen die uit de crèche werden gesmokkeld.

Muller voerde de afgelopen jaren verschillende gesprekken met de NS over het uitbetalen van de schadevergoedingen. De NS koos uiteindelijk eieren voor zijn geld toen Muller besloot de strijd uit te vechten in de rechtbank.

Van Boxtel: “Ik wil graag Salo Muller bedanken. Hij heeft ons scherp aangesproken en scherp gehouden en ruimte geboden om na te denken over hoe de schadevergoeding vorm kan worden gegeven.”

Salo Muller: “Ik zit hier met een dubbel gevoel. Ik ben erg emotioneel. Ik ben blij dat de commissie uitgaat van individuele tegemoetkoming. Maar ik ben eigenlijk niet blij met de reden waarvoor dit gebeurt. Vele duizenden mensen voelen het leed nog. Maar ik ben blij dat ik gehoor heb gekregen bij de NS.”

De commissie zal alle aanvragen beoordelen en ervoor zorgen dat de oorlogsslachtoffers voor de vergoeding in aanmerking komen. Het is de bedoeling om de bedragen zo snel mogelijk uit te keren.

De NS die op last van de Duitse bezetter de treinen liet rijden, beschouwt de Tweede Wereldoorlog ‘als een zwarte bladzijde’ in de geschiedenis van het bedrijf. In 2005 bood de NS zijn verontschuldigingen aan voor zijn rol tijdens de bezetting maar van uitbetaling van individuele schadevergoedingen was geen sprake. Het vervoersbedrijf gaf de laatste jaren wel geld aan onder meer het Holocaust Museum in Amsterdam en Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

De Franse spoorwegen gingen in 2014 over tot individuele uitbetalingen aan Joodse slachtoffers van de Holocaust.

Vicevoorzitter Ronny Naftaniel van het Centraal Joods Overleg is blij dat er nu eindelijk een individuele regeling is voor een groep overlevenden en hun nabestaanden. “Ik vind het een behoorlijke vergoeding en een redelijke regeling. Het betreft echter wel een kleine groep mensen die aanspraak kan maken op deze vergoeding. Voor hele families die allemaal tegelijk zijn weggevoerd en van wie niemand is teruggekomen, moet er ook iets gedaan worden. Want dat zijn 102.000 mensen. De NS zou met de Joodse gemeenschap om tafel kunnen gaan zitten om te kijken of er ter nagedachtenis voor die groep nog iets aan gedaan kan worden.”