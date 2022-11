NS kiest voor vaste reizigers, enkele reis wordt duurder

Treinkaartjes worden gemiddeld 4,3 procent duurder. De variaties zijn daarbij tamelijk groot: een tweedeklas kaartje stijgt 5,5 procent. Een eersteklas ticket bijna 7,5 procent. Beeld ANP

De prijs van een treinkaartje, het is altijd een puzzel voor NS. De politiek en reizigersorganisaties hijgen in de nek van de vervoerder, net als miljoenen klanten. Dit jaar is het helemaal een dilemma, vertelt directielid Tjalling Smit. “Ons doel is het treinkaartje betaalbaar te houden voor alle Nederlanders. Tegelijk kampen wij met enorme kostenstijgingen.”

Door de gestegen energieprijzen is het leven afgelopen jaar ruim 12 procent duurder geworden. NS kan die inflatie echter niet aan reizigers doorberekenen. “De belangrijkste treinkaartjes en abonnementen mogen enkel met de verwachte inflatie worden verhoogd,” zegt Smit, die verantwoordelijk is voor de kaartverkoop en marketing. Helaas had niemand de energiecrisis voorzien, het Centraal Planbureau (CPB) rekende vorig jaar op slechts 1,8 procent inflatie. En voor 2023 gaat het CPB uit van 2,8 procent. “We zitten dus met een enorm inflatiegat.”

Kaartje gemiddeld 4,3 procent duurder

Smit nuanceert het probleem meteen. NS zou de werkelijke inflatie sowieso niet snel volledig doorberekenen. Op die manier prijst de trein zich volledig uit de markt. “Voor 2023 was ons doel om onderaan het lijstje te staan van zaken die duurder zijn geworden.” Dat is aardig gelukt, meent hij. Bus, metro en tram worden in januari 7 procent duurder. Boodschappen, benzine, diesel, energie: ze zijn allemaal veel harder gestegen.

Reizen met de trein steekt daar gunstig bij af. Treinkaartjes worden gemiddeld 4,3 procent duurder. De variaties zijn daarbij tamelijk groot: een tweedeklas kaartje stijgt 5,5 procent. Een eersteklas ticket bijna 7,5 procent. En een abonnement om onbeperkt buiten de spits te treinen (Dal Vrij) liefst 10 procent. Tegelijk zijn er ook genoeg tickets, bijvoorbeeld kinderkaartjes, die niet stijgen. Trajectabonnementen worden zelfs 2,4 procent goedkoper.

Smit spreekt van een bewuste keuze. “We kiezen voor onze vaste klanten. We willen hen graag in de trein houden.” Dat gaat ten koste van de incidentele treinreizigers, die soms aanzienlijk meer kwijt zijn. Directlielid Smit noemt dat echter verdedigbaar. “De eerste klas is nu bijvoorbeeld te goedkoop. We willen het verschil met de tweede klas vergroten.”

Minder en kortere treinen

Consumentenorganisaties zullen desalniettemin kritisch zijn. “Reizigers krijgen minder waar voor hun geld, treinkaartjes moeten juist goedkoper worden,” zei Roverdirecteur Freek Bos, er fijntjes op wijzend dat NS momenteel 13 procent minder treinen laat rijden en treinen vaak kort en bomvol zijn.

Volgens NS suggereert Rover een onjuist causaal verband. “In het verleden hebben we het aantal treinen ook vaak uitgebreid. Toen zijn de prijzen ook niet om die reden verhoogd,” zegt Smit. Hij stelt dat de trein ondanks alles een aantrekkelijk vervoermiddel blijft. “Ten opzichte van de auto is de trein zelfs relatief goedkoper geworden.”

Al met al wordt het treinkaartje over 2022 en komend jaar 6,3 procent duurder. Dat is de helft van de totale inflatie. “De gematigde prijsverhoging kost ons minstens 100 miljoen euro. Dat brengen we zelf op, onder meer door 1,4 miljard euro te bezuinigen.”