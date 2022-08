NS: gevolgen staking Zuid-Holland straks merkbaar in rest land

Op station Rotterdam CS lopen bijna geen mensen rond. Reizgers zijn goed op de hoogte van de NS-staking in Zuid-Holland. Beeld ANP

Ook op de door de staking getroffen stations is het rustig, zegt ze. Dat het rustig is op de stations Leidschendam, Dordrecht, Leiden, Den Haag en Rotterdam, waar NS-medewerkers vrijdag het werk hebben neergelegd, betekent volgens de zegsvrouw dat reizigers goed op de hoogte zijn dat er wordt gestaakt.

Door de staking rijden er in het overgrote deel van de provincie Zuid-Holland vrijwel geen treinen, kondigde de NS eerder aan. Maar de Nederlandse Spoorwegen verwachten dat deze staking veel meer gevolgen heeft dan de eerste staking woensdag in het noorden van het land. “Deze regio is heel erg verweven met de rest van Nederland,” zegt de woordvoerder vrijdagochtend.

Schiphol is vanuit verschillende richtingen niet of nauwelijks te bereiken met de trein, maar rond 10.00 uur is er nog geen sprake van noemenswaardige verkeersdrukte omdat mogelijk meer mensen met een auto komen. Ook in de afhandeling van passagiers zijn op de luchthaven vooralsnog ‘geen bijzonderheden’ merkbaar, vertelt een woordvoerder.

‘Houd reisplanner in de gaten’

Reizigers moeten dus ook in andere delen van Nederland rekening houden met de mogelijke gevolgen van de staking voor hun treinreis. “Vanaf Utrecht naar het noorden reizen zou bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn, maar het kan zomaar zijn dat die trein toch uitvalt, mogelijk omdat die trein uit het westen zou moeten komen. Daarom doen wij echt de oproep aan reizigers: houd de reisplanners in de gaten.”

Zo zijn tussen de zestig en zeventig passagiers kort na 07.00 uur uitgestapt uit een trein die Amsterdam als eindbestemming had en uit Roosendaal kwam. Het treinpersoneel uit Roosendaal zou in de Maasstad worden afgelost door Rotterdams personeel, maar dat staakt en dus kan die trein niet verder. Hoe de reizigers hun reis moeten vervolgen is niet bekend.

Roodgekleurd

Op de website van de NS kleurt het vrijdagochtend rood door de vele treinen die niet rijden als gevolg van de staking. Zo rijden er geen treinen tussen Utrecht en Leiden. Ook kleurt het rood op de trajecten tussen Utrecht en Den Haag, Utrecht en Rotterdam, Leiden en Rotterdam, Amsterdam en Breda en Den Haag en Dordrecht.

De Thalys rijdt wel en ook de intercity naar Brussel Zuid rijdt, al vallen daarvan wel enkele ritten uit.

