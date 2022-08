NS gaat inchecken met betaalpassen bij grotere groep testen

Toegangspoortjes op het Centraal Station in Utrecht. Beeld ANP / ANP

Het is de bedoeling dat iedereen op termijn kan inchecken met een pinpas of creditcard, maar ook met een digitale betaalpas op een mobiele telefoon of smartwatch.

In 2019 heeft NS tussen Leiden en Den Haag al kleinschalig getest met OVpay, zoals het nieuwe systeem gaat heten. Nu zoekt de spoorwegmaatschappij een grotere groep mensen die tussen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Den Bosch en Delft reizen.

Vanaf donderdag worden klanten via de mail benaderd om mee te doen, maar komende week gaan NS-medewerkers ook op de stations zelf mensen uitnodigen voor de proef. Als dank voor hun deelname mogen de reizigers in de eerste klas reizen voor de prijs van de tweede klas.

Half jaar vertraging

Vorige week maakte de beheerder van OVpay bekend dat de invoering van het systeem zeker een half jaar vertraging heeft opgelopen. Oorspronkelijk zou iedereen deze zomer al met een betaalpas moeten kunnen inchecken, maar dat is niet gehaald.

Het is de bedoeling dat het systeem niet alleen in treinen, maar in het hele openbaar vervoer wordt gebruikt. Op de stations zijn alle incheckpalen voorzien van nieuwe kaartlezers en afbeeldingen van ov-chipkaarten en het contactlozebetaallogo.

