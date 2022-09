NS en FNV komen tot akkoord over cao: stakingen voorlopig van de baan

Beeld ANP

Na een lange periode van onderhandelen hebben FNV Spoor en NS zondagochtend vroeg ‘op de valreep’ een cao-resultaat bereikt. De vakbond legt dat voor aan de leden en tot die tijd zijn de aangekondigde acties van de baan, meldt FNV Spoor. NS bevestigt dat.

De afgelopen weken op het spoor waren getekend door regionale en nationale stakingen. Personeel was ontevreden over de huidige werkomstandigheden, en eisten onder meer hogere lonen. Belangrijke afspraken voor het nieuwe akkoord zijn onder meer een loonsverhoging van 5 procent met een minimumverhoging van 185 euro per 1 juli 2022, opnieuw een loonsverhoging van 3,45 procent per 1 januari 2023.

Ook komt er een eenmalige uitkering van 1000 euro in december 2022, en opnieuw een eenmalige uitkering van 1000 euro in juli 2023. Daarnaast stijgt het minimumloon naar 14 euro per uur, en verdwijnen de jeugdschalen: jongeren verdienen vanaf nu even veel bij de NS als een ouder personeelslid in dezelfde functie.

Definitief einde aan stakingen?

Volgens Wim Eilert van spoorvakbond VVMC betekent dit voorlopige resultaat nog geen definitief einde aan de stakingen op de Nederlandse spoorwegen. “We hebben een aantal mooie resultaten bereikt, maar het is aan de leden of ze dit ook genoeg vinden.” Hij wil zich nog niet uitspreken over wat de leden erover zullen zeggen: “Dat is echt gissen. We hebben een aantal stakingsdagen gehad, en vanwege de resultaten van de onderhandelingen hebben we voor nu de geplande dagen stopgezet. Maar als de leden er niet mee akkoord gaan, gaan we gewoon weer door.”

Jerry Piqué van vakbond CNV presenteert een positiever beeld van de onderhandelingen. “Ik kan in ieder geval zeggen dat we zeer content zijn over de resultaten die we hebben bereikt. We zijn gekomen tot een akkoord over goede loonontwikkeling, maar er is ook genoeg aandacht voor andere belangrijke zaken.”

Als het aan de CNV ligt, komt er definitief een einde aan de stakingen. “De leden moeten zich nog uitspreken, maar wij gaan het in ieder geval positief presenteren.”