NS dunt dienstregeling uit: ‘Treinen komen door hitte niet meer van rangeerterrein’

Zowel op de hoge snelheidslijn (HSL) tussen Amsterdam - Schiphol - Rotterdam als tussen Amsterdam-Utrecht en Eindhoven-Heerlen rijden er minder treinen. De beperking zou komen omdat enkele treinen door de hitte niet meer van het rangeerterrein afkomen. Een woordvoerder van NS kan dit nog niet bevestigen.

Gisteren kampte de NS op de HSL ook al met problemen, maar dat kwam door een kapot voertuig op de route. De beperking van het materieelinzet geldt vanaf 12.00 uur en duurt de rest van de dag.

De spoordienst waarschuwde een paar dagen geleden al voor vertragingen op het spoor als gevolg van de hitte. Bij temperaturen hoger dan 25 graden kan het spoor wel zeventig graden worden. Met als gevolg dat het uitzet (een stuk spoor van dertig meter kan een centimeter langer worden), kronkels in de rails ontstaan en treinen stilvallen.

Spoorwegbeheerder Prorail heeft extra monteurs ingeschakeld om eventuele problemen snel op te sporen én te verhelpen. In de treinen die stilvallen, bestaat het risico dat de airco uitvalt. De extra mensen helpen dan om reizigers zo snel mogelijk te evacueren. Ook gaan ‘waterwagens’ rijden om water uit te delen aan de gestrande passagiers.

Op zo’n negentig stations zijn inmiddels watertappunten geopend waar reizigers gratis een flesje kunnen vullen met kraanwater, meldt NS. De NS gaat zoveel mogelijk moderne Sprinters inzetten die airco hebben. Alleen in uiterste gevallen worden oude dubbeldekkers ingezet die niet over airco beschikken.

