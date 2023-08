NS belooft dubbel zoveel treinen tussen Nederland en Brussel, deel vertrekt voortaan vanaf Amsterdam Zuid

Treinreizigers van Amsterdam naar Brussel kunnen een stuk sneller reizen. De intercity op dat traject gaat een andere route rijden, over een stuk spoor van de HSL via station Breda waardoor de reisduur drie kwartier wordt bekort. Beeld ROB ENGELAAR/ANP

De helft van die 32 treinen zal vertrekken vanaf station Amsterdam Zuid en dus niet langer vanaf Amsterdam Centraal, zoals nu. Volgens de NS is dat gunstig, omdat Amsterdam Zuid dichter bij de hogesnelheidslijn ligt dan Amsterdam Centraal.

Het spoorwegbedrijf is van plan op het traject tussen Amsterdam Zuid en Brussel Zuid nieuwe, snellere treinen in te zetten die minder vaak stoppen. Zo worden de stations van Breda en Mechelen straks overgeslagen, waardoor reizigers vanuit Amsterdam straks naar verwachting 45 minuten sneller in Brussel zijn.

De overige zestien intercity’s naar Brussel zullen vanaf 2025 vertrekken vanaf Rotterdam Centraal. Die treinen blijven de stations aandoen waar ze nu ook stoppen. Er verandert daardoor op dit traject niets in de reistijd.

Hoofdrailnetconcessie

De nieuwe dienstregeling is onderdeel van voorlopige afspraken tussen de NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die maandag zijn gepubliceerd. Deze zogeheten concessie voor het hoofdrailnet gaat in 2025 in. Het is de bedoeling dat er ook tussen de Randstad en Deventer meer treinen gaan rijden, zegt de NS. En door HSL-intercity’s te laten doorrijden tot Groningen en Leeuwarden, hoopt de NS het noorden van het land beter te verbinden met de Randstad.

In de voorlopige afspraken staat ook dat de NS gaat werken aan een plan om de prijs van treinkaartjes in de spits te verhogen. Vrijdag lekte al uit dat demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) dat plan aan de Tweede Kamer zal voorleggen. Het is gebruikelijk dat een nieuwe hoofdrailnetconcessie wordt besproken in het parlement.

Reizigersorganisatie Rover noemt het plan voor duurdere treinkaartjes in de spits ‘belachelijk’. “NS is gewoon al duur genoeg. De reiziger heeft al tijden te maken met afgeschaalde dienstregelingen. Wat ons betreft past daar maar één tariefverhoging bij en dat is 0 procent. Het kabinet zou dat roerend met ons eens moeten zijn want zij willen minder files, minder stikstofuitstoot en betere bereikbaarheid voor iedereen. De dure trein nóg duurder maken, staat helemaal haaks op deze doelen en gaat gegarandeerd weer reizigers de trein uitjagen.”

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: