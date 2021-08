NRC: ‘Honderden minderjarige vluchtelingen dreigen op te groeien zonder ouders’

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Sinds afgelopen november hanteert de IND een nieuw beleid ten aanzien van gezinshereniging van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). Kinderen die na hun aankomst in Nederland zijn opgevangen door een (ver) familielid gelden niet langer als ‘alleenstaand’ en hebben daarom voortaan, als ze in Nederland mogen blijven, geen recht op de ‘nareis’ van ouders, broers en zusjes.

De Tweede Kamer is niet over het nieuwe beleid geïnformeerd, terwijl het al zo’n tweehonderd vluchtelingenkinderen treft. De maatregel is bedoeld om een einde te maken aan het ‘vooruit sturen’ van minderjarige kinderen om zo meer kans te maken op asiel in Nederland. In 2015, op het hoogtepunt van de Syrische vluchtelingencrisis, vroegen 3860 alleenreizende kinderen asiel aan in Nederland. In 2020 was dat aantal flink gedaald naar 985.

Wel schoot onlangs het aantal nareizigers omhoog. Afgelopen juli werd bekend dat in het afgelopen kwartaal 2850 nareizigers bij de IND een aanvraag indiende, dat is het hoogste aantal sinds 2017.

De maatregel is doorgedrukt door de demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol (VVD). Dit was tegen het advies van de top van de IND in melden de bronnen aan NRC. Juristen van de immigratiedienst twijfelen aan de juridische haalbaarheid van het beleid.