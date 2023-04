NPO vraagt Uslu voorlopige erkenning omroep ON! in te trekken

Beeld ANP

Volgens de NPO geeft ON! nog steeds onvoldoende uitvoering aan de bereidheid tot samenwerking en is er ‘geen andere mogelijkheid meer dan over te gaan tot het uiterste middel dat de wetgever de NPO heeft toegekend’.

Uslu wordt gevraagd om op te treden omdat de NPO naar eigen zeggen wordt belemmerd in haar taakuitvoering. “De NPO kan haar taken alleen vervullen als de omroepen tot de vereiste samenwerking bereid zijn,” staat in het verzoek van de NPO aan de staatssecretaris. Ook stipt de Raad van Bestuur aan dat ON! het vertrouwen van de NPO aantast door ‘het verspreiden van onjuiste informatie’ en ‘gebrekkige onafhankelijkheid en objectiviteit’.

Derde sanctie

De NPO maakte eerder maandag bekend dat ON! een derde financiële sanctie krijgt. Het gaat om een boete van bijna 132.000 euro. De eerste twee sancties van respectievelijk ruim 84.000 en ruim 56.000 euro werden in juli en december opgelegd. Tegen de tweede boete loopt nog een beroep.

De derde sanctie krijgt ON! vanwege het eind november verschenen tweede rapport van de ombudsman van de NPO. Daarin stond dat ON! in het programma Ongehoord Nieuws ‘stelselmatig’ de journalistieke code van de NPO overtrad. De eerste volgde eveneens na een rapport van de ombudsman, die destijds klagers in het gelijk stelde dat ON! in zijn programma’s aantoonbaar onjuiste informatie had verspreid. De tweede boete volgde omdat de omroep van Karskens volgens de NPO niet voldoende bereid was om samen te werken binnen het omroepbestel.

