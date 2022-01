NPO-radiozenders draaien Marco Borsato en Ali B niet meer

Ali B en Marco Borsato tijdens de finale van The Voice of Holland in 2016. Beeld ANP / Anneke Janssen

Het gaat onder meer om de zenders NPO Radio 1 en NPO Radio 2. De zenders FunX en NPO 3FM draaiden de muziek van Borsato en Ali B al niet.

Beschuldigingen

Verscheidene vrouwen deden donderdag bij Boos hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma. Daarin gaat het onder anderen over bandleider Jeroen Rietbergen en de coaches Marco Borsato en Ali B.

Borsato zou tijdens zijn functie als coach bij The Voice of Holland en The Voice Kids verscheidene kandidates en medewerkers hebben betast, zo bleek uit de uitzending. Drie van hen waren voormalige deelneemsters van The Voice Kids.

Tegen Ali B is onder meer aangifte van verkrachting gedaan. Ali B spreekt alle beschuldigingen tegen. RTL legde het programma en de samenwerking met coach Ali B gedurende het onderzoek dat is ingesteld stil.