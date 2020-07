NPO hele dag in teken van racisme, ook bijeenkomst in Amsterdam

Demonstranten bij een demonstratie tegen racisme in het Nelson Mandelapark vorige maand. Beeld ANP

Op de drie NPO-zenders worden onder meer kerkdiensten rondom racisme uitgezonden. Ook komt het onderwerp voorbij in de documentaireserie Why we hate en een aflevering van De Kennis van Nu. Voor jonge kijkers is er op NPO Zapp onder meer een extra uitzending van het NOS Jeugdjournaal. De radiozenders geven ieder op hun eigen manier invulling aan de themadag, onder meer met speciale uitzendingen en toepasselijke muziek.

Na het dagprogramma is op NPO 1 zondagavond De Stelling van Nederland te zien, een thema-uitzending waarin een groep Nederlanders onder leiding van Jort Kelder debatteert over de vraag of racisme de Nederlandse samenleving polariseert.

Kritiek op Kelder

De keuze voor Kelder als gespreksleider stuitte op felle kritiek. De presentator zou volgens verschillende activisten niet onbevooroordeeld in het onderwerp staan en daardoor niet de juiste persoon zijn om dit gesprek te leiden. De NPO hield echter vast aan Kelder als gespreksleider. Volgens de omroep heeft hij in het verleden laten zien ‘een kundig debatleider te zijn, waarbij ruimte is voor alle geluiden’.

In Amsterdam organiseert een aantal antiracismeorganisaties zondag een bijeenkomst als alternatief voor het debat. In cultuurcentrum De Appel praten experts en ervaringsdeskundigen over racisme en ongelijkheid in de samenleving. Deze bijeenkomst is te volgen via een livestream. Onder andere Sylvana Simons, Quinsy Gario en Glenn Helberg doen mee aan het gesprek.