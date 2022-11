NPO: geen signalen over wangedrag bij andere programma's

Matthijs van Nieuwkerk en Marc-Marie Huijbregts tijdens de opnames van de speciale jubileumeditie van De Wereld Draait Door (DWDD) ter ere van het tienjarig jubileum van de talkshow. Beeld ANP Kippa

Volgens Leeflang zijn er “op dit moment” geen signalen over dergelijke situaties bij andere televisieprogramma’s van de publieke omroep. “En ik zou het ook echt heel naar vinden als dat wel zo is. Ik hoop ook dat als dat wel zo zou zijn het de komende periode naar boven komt.”

De NPO-voorzitter liet eerder op zaterdag weten dat de kwestie bij DWDD gaat worden onderzocht en dat er “op korte termijn” een actieplan komt om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt. Hoe dat onderzoek er precies uit gaat zien, weet Leeflang op dit moment nog niet.

Naar aanleiding van de aflevering van BOOS over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het RTL 4-programma The Voice of Holland, is er bij de NPO eerder dit jaar onder meer onderzocht of er bij de omroepen genoeg vertrouwenspersonen zijn. “Dat is ook een van de redenen waarom ik mezelf de vraag heb gesteld: hoe kan dit? Daar moet een antwoord op komen.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: