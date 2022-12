NPO geeft Ongehoord Nederland opnieuw sanctie

ON wil niet voldoen aan 'hoge journalistieke kwaliteitseisen', concludeert de NPO. Beeld ANP

De omroep zou niet handelen in overeenstemming met de publieke waarden en wil niet voldoen aan ‘hoge journalistieke kwaliteitseisen’, aldus de Nederlandse publieke omroep. De NPO heeft de jonge, radicaal-rechtse omroep meerdere malen verzocht zich aan de ‘geldende regels en geldende publieke waarden’ te houden. Ongehoord Nederland geeft geen gehoor aan deze aanmaningen, ziet de NPO. Daarom krijgt de omroep de boete van 56.065,45 euro. Dat de NPO voornemens was tot het instellen van een boete was op 25 oktober al aangekondigd.

Voor de publieke omroep was de uitzending van het programma Ongehoord Nieuws op 15 september 2022 de druppel wat betreft racistische of discriminerende uitlatingen. ‘Het ontbreken van enige zelfreflectie over hun eigen optreden, het consequent doen voorkomen alsof ON zelf slachtoffer is van de situatie en het publiekelijk afvallen van andere partijen uit het publieke bestel – waaronder de Ombudsman – is niet aanvaardbaar,’ concludeert de NPO.

‘Aantoonbaar nepnieuws’

Het sturingsorgaan van de publieke omroep heeft bij herhaalde overtredingen de mogelijkheid een verzoek te doen aan de staatssecretaris om de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Dit is nu nog niet aan de orde, aldus de NPO.

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) wilde inhoudelijk geen reactie geven op de boete. Haar woordvoerder wilde wel kwijt dat als er een verzoek komt om de voorlopige erkenning in te trekken, dan ‘gaan we, indien nodig en relevant, in gesprek met betrokken partijen en experts’. Daarna volgt het besluit of ON al dan niet in het bestel mag blijven. Het zou voor het eerst zijn dat de vergunning van een omroep wordt ingetrokken.

Sinds de toetreding van Ongehoord Nederland verspreidt de omroep van Arnold Karskens aan de lopende band ‘aantoonbaar nepnieuws’ en racistische opvattingen. Daarnaast geeft de omroep veel ruimte aan complottheorieën over ‘globalistische elites’ en het World Economic Forum. In juli 2022 kreeg ON zijn eerste boete van 93.442,43 euro voor ‘stelselmatige schending van de Journalistieke Code van de NPO’.