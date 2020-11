November, en 15 graden. Is dat eigenlijk bijzonder?

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Met theaters, bioscopen en horeca gesloten, is een wandeling – eventueel met een koffietje – op het moment een van de laatst overgebleven en daarmee ook populairste vormen van vermaak voor veel Amsterdammers. Wie op deze zaterdag een ommetje maakte door de stad, is het ongetwijfeld opgevallen: een winterjas is vooralsnog overbodig, zeker overdag.

“Dit is best bijzonder,” zegt meteoroloog Yannick Damen van Weeronline over het relatief zachte weer. “Normaal wordt het in deze tijd van het jaar een graad of 9 of 10. De afgelopen weken zijn er veel warmterecords gebroken. Maandag was het officieel de warmste 9 november ooit gemeten en een week eerder, op 2 november, was het met meer dan 20 graden zelfs de warmste novemberdag die we ooit hebben geregistreerd.”

Het is iets van de laatste decennia, zegt Damen, die warmterecords. “Toevallig keek ik vanochtend nog naar de warmste novemberdagen ooit. Ze dateren bijna allemaal uit deze eeuw.” Andersom geldt hetzelfde: de kouderecords stammen uit de vorige eeuw. “Er is duidelijk sprake van een opwarmende trend.”

Warmere winters

Toch benadrukt Damen dat het in november vaak even duurt tot het echt koud wordt. Of we een winter als vorig jaar krijgen, valt dus nog maar te bezien. Toen werd het, op een paar verdwaalde sneeuwvlokken na, amper echt winters. Volgens het KNMI kunnen we daar overigens beter maar vast aan wennen: door de opwarming van de aarde stijgt de temperatuur in de winter nog sterker dan de gemiddelde temperatuur op aarde.

Maar goed, of het later deze winter nog gaat vriezen, is afwachten. Wat Damen al wel weet: ook zondag wordt het vrij warm. Met een graad of 15 is het in Amsterdam zelfs warmer dan zaterdag. Mooi weer wordt het niet: ‘s middags trekt een regengebied over het hele land en kan het flink gaan regenen. De dagen erna gaat de temperatuur iets omlaag naar een graad of 12, al blijft het daarmee relatief zacht.