NOS Sport laat onderzoek doen na ‘tientallen meldingen’ over grensoverschrijdend gedrag

Vrijdag is de redactie bijeen geroepen in Hilversum. Tijdens een vergadering werd duidelijk dat de NOS een externe vertrouwenspersoon heeft gevraagd om meldingen van grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie te inventariseren. Meerdere mensen hebben aan de bel getrokken. Dat gebeurde nadat de hoofdredactie een mail had rondgestuurd naar alle medewerkers, naar aanleiding van de misstanden bij De Wereld Draait Door. In deze mail riep de hoofdredactie eventuele slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag op zich te melden.

Over de betrokkene(n) en inhoud van de meldingen doet de NOS vooralsnog geen uitspraken. De omroep stelt alleen dat het gaat om ‘ervaringen van vroeger maar ook van korter geleden’. Om hoeveel meldingen het precies gaat, wil de NOS niet kwijt. Ingewijden spreken over ‘tientallen meldingen’.

“De inventarisatie bestaat onder meer uit het achterhalen van de aard en impact van de signalen en de stappen die er genomen moeten worden om dit aan te pakken en in de toekomst te voorkomen,” laat een woordvoerder van de NOS weten. Er is niemand op non-actief gesteld.

Steun aan melders

Janke Dekker, voorzitter van de Stichting Mores, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de Nederlandse culturele en creatieve sector, kan niet zeggen of wangedrag bij NOS Sport ook bij hen zijn gemeld. “Wij mogen geen meldingen doen over wie van welke organisatie bij ons heeft gemeld. Zoals wij meteen hebben gemeld na De Wereld Draait Door: bij ons komen de meldingen omroepbreed binnen. Meer mag ik niet specificeren. Wij bemoeien ons niet met beleid, maar staan alleen de melders bij, zeker op het moment dat ze niet worden gehoord. Dan zorgen wij dat melders wél gehoord worden.”

Jack van Gelder, die van 1995 tot 2015 bij Studio Sport werkte, heeft zelf nooit iets gemerkt van enig grensoverschrijdend gedrag. Dat vertelde hij vrijdagavond in de uitzending van HLF8. “Nu moet ik zeggen dat ik nooit op de redactievloer heb gewerkt, ik was er alleen voor de uitzendingen.” Ook zou van Gelder naar eigen zeggen nooit verhalen van collega’s hebben gehoord. “Natuurlijk, er zal ongetwijfeld wel werkspanning zijn geweest en er zal wel eens iemand gezegd hebben: ‘Wat een ontzettende trut of klootzak ben jij’, maar verder niets.”

Matthijs van Nieuwkerk

Medio november meldde de Volkskrant na gesprekken met tientallen oud-medewerkers van DWDD dat achter de schermen jarenlang een angstcultuur heerste door grensoverschrijdend gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk. Volgens betrokkenen had hij extreme woede-­uitbarstingen, waarbij medewerkers ten overstaan van anderen werden ‘toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd’.

De presentator vertrok na de onthullingen bij BNNVara, de omroep die DWDD maakte en waar Van Nieuwkerk nog altijd werkzaam was. De NPO heeft een groot onderzoek aangekondigd. Frans Klein, in de DWDD-tijd mediadirecteur bij BNNVara en nu NPO-baas, heeft in afwachting van de resultaten zijn werkzaamheden neergelegd. BNNVara heeft alle oud-medewerkers van de show uitgenodigd op gesprek.