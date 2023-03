NOS-leiding biedt excuses aan voor onveilige werksfeer op sportredactie, hoofdredactie Sport treedt op termijn terug

Beeld nos

Een afgelopen maanden uitgevoerde inventarisatie heeft tientallen meldingen over misstanden op de sportredactie opgeleverd. Het zou daarbij gaan om pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken in een tijdsbestek van meer dan twintig jaar. Een onafhankelijke externe klachtencommissie gaat deze meldingen verder onderzoeken, als de melders dat willen.

De NOS-directie heeft een extern adviesbureau ingeschakeld om een cultuuromslag te bewerkstelligen, met als doel een veiliger en socialer werkklimaat te realiseren. Ook de organisatiestructuur van NOS Sport wordt onder de loep genomen. In overleg met de directie is besloten dat de huidige hoofdredactie gefaseerd zal terugtreden.

Maarten Nooter, hoofdredacteur NOS Sport, zegt hierover: “Zodra helder is hoe de omslag het best gemaakt kan worden, hoort daar ook nieuw leiderschap bij en daar maken wij als hoofdredactie ruimte voor. Niet per direct want de continuïteit van de sportverslaggeving dient gegarandeerd te blijven. Wel op termijn en daarover gaan we in gesprek.”

Excuses

In het verslag van de externe vertrouwenspersoon dat donderdag naar buiten kwam staat ook dat de melders vinden dat de leiding bij NOS Sport niet genoeg heeft gedaan met signalen van grensoverschrijdend gedrag.

“Deze ervaringen raken ons,” zegt algemeen directeur van de NOS, Gerard Timmer. “Het zijn voorbeelden van omgangsvormen die niet passen bij wie we willen zijn en waar de NOS voor staat. Het zijn ervaringen die we willen erkennen en waar we excuses voor maken. Deze ervaringen leren ons dat we het in de toekomst beter moeten doen. Het is belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt bij de NOS. Bovenal uit menselijk oogpunt en ook omdat dit bijdraagt aan betere journalistieke verhalen.”

De NOS wil hierover graag in gesprek met betrokkenen, ‘desgewenst met professionele begeleiding’. Timmer: “Dit om te leren van de dingen die in het verleden niet goed zijn gegaan en om in de toekomst het goede te kunnen doen. Want laat één ding duidelijk zijn: we zijn vastberaden dit niet meer te laten gebeuren.”

Oproep

De NOS begon in december 2022 een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de eigen gelederen. De omroep kreeg volgens ingewijden ‘tientallen meldingen’ over mogelijke misstanden op de sportredactie. Een externe vertrouwenspersoon inventariseerde afgelopen maanden deze meldingen. Het onderzoek werd ingesteld nadat de hoofdredactie een oproep onder alle medewerkers had gedaan om ongewenst gedrag te melden. Aanleiding waren de misstanden bij De Wereld Draait Door, die een maand eerder naar buiten waren gekomen.

Meerdere medewerkers gaven gehoor aan die oproep en deelden hun ervaringen van grensoverschrijdend gedrag. Over de inhoud deed de NOS afgelopen maanden geen uitspraken. De omroep stelde wel dat het gaat om ‘ervaringen van vroeger maar ook van korter geleden’. Het onderzoek had in februari afgerond moeten zijn, maar de vertrouwenspersoon had meer tijd nodig. Niemand is gedurende de inventarisatie op non-actief gesteld vanwege de bevindingen van de vertrouwenspersoon.

Jack van Gelder betrokken bij twee incidenten in NOS-onderzoek Over Jack van Gelder zijn bij de externe vertrouwenspersonen van de NOS minstens twee meldingen van grensoverschrijdend gedrag gedaan. Daar kwam de presentator, die tientallen jaren actief was bij NOS Sport, donderdag in de SBS 6-talkshow HLF8 zelf mee naar buiten, omdat de meldingen ook terugkomen in een aanstaand Volkskrant-artikel hierover. Een tweede situatie gaat volgens Van Gelder over een incident waarbij een collega-presentatrice hem in 2011 of 2012 belde toen hij in bad zat. De collega zou hem hebben gevraagd of hij haar mentor wilde zijn, waarop hij ‘als grap’ had geantwoord: ‘Als je bij mij in in bad komt zitten, prima.’ Bij een tweede incident zou Van Gelder tegen een vrouwelijke collega ‘hoer, trut of andere bewoordingen’ hebben gebruikt.

RTL Nieuws laat ook onderzoek doen Deze week werd bekend dat RTL onderzoek laat doen naar een veilige werkomgeving binnen de redactie van RTL Nieuws. Tijdens de jaarlijkse inclusiviteitsscan van RTL hebben medewerkers signalen afgegeven die tot het onderzoek aanleiding hebben gegeven. Die signalen waren overigens ook al rechtstreeks bij de hoofdredactie binnengekomen. Wat die signalen precies behelzen wil de leiding van RTL niet zeggen. Wel benadrukt een woordvoerder dat de hoofdredactie de signalen serieus neemt: “Hoe sneller we hierop handelen, hoe beter.” Wanneer de inventarisatie bij RTL Nieuws afgerond zal zijn, is nog niet bekend.