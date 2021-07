Noorden van Nederland al niet meer groen op Europese kaart en Spanje en Portugal kleuren rood

Het noorden van Nederland kleurt vanwege het oplopende aantal besmettingen al niet meer groen op de Europese coronakaart. Spanje en Portugal kleuren nu bijna helemaal rood. De provincie Groningen is van groen naar oranje gesprongen.

Grote delen van Nederland staan op oranje, een paar provincies staan op groen. De enige verandering op de nieuwe kaart, die donderdag is gepubliceerd, is dat Groningen van groen naar oranje is gegaan.

De kaart van de Europese gezondheidsdienst European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), de evenknie van het Nederlandse RIVM, is gebaseerd op het aantal positieve tests in de afgelopen veertien dagen. Daardoor wordt het effect van de stijging van het aantal gevallen in Nederland van de laatste wek wat afgevlakt. Maar dat zal volgende week dus niet meer het geval zijn. De organisatie kijkt ook naar het percentage positieve tests.

Brandhaarden

De grootste brandhaarden in Nederland zijn Amsterdam, Groningen, Kennemerland en Twente. Ook Rotterdam-Rijnmond, Utrecht en Hollands Midden tellen de laatste dagen veel nieuwe gevallen. Het aantal corona-infecties stijgt in Nederland vooral onder tieners en twintigers. Nieuwe restricties lijken niet nodig als je kijkt naar de ziekenhuisopnames, maar mogelijk wel als Nederland ‘op groen’ moet blijven. Daarvoor telt het aantal besmettingen zwaar mee.

Op de coronakaart van Europa zijn de grote veranderingen in Zuid-Europa. Portugal was oranje en is nu rood geworden. Ook Spanje is nu bijna helemaal rood, op een paar regio’s na. Catalonië, Valencia, Andalusië, de Canarische eilanden en enkele andere regio’s hadden die waarschuwingskleur al en daar zijn onder meer Mallorca, Ibiza, Baskenland en Murcia bijgekomen.

Op de nieuwe Europese kaart kleurt Groningen niet meer groen en zijn Spanje en Portugal oranje geworden. Beeld ECDC

Coronapaspoort

Sinds 1 juli is in Europa het digitale coronapaspoort ingevoerd, waarmee Nederlanders kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn, negatief zijn getest of een besmetting met het coronavirus hebben doorgemaakt. Toch betekent dat niet dat Nederlanders met dat certificaat op zak zomaar naar een land kunnen reizen, benadrukt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Landen zelf kunnen namelijk nog inreisbeperkingen en voorwaarden, zoals quarantaine, opleggen aan Nederlanders. In het reisadvies van Buitenlandse Zaken staan die regels per land opgesomd.

Vorige week nog kleurden juist meer delen van Nederland groen op de Europese coronarisicokaart omdat het aantal coronagevallen toen nog daalde. Groningen en Friesland stonden al op het laagste niveau en deze week komen Drenthe, Flevoland en Limburg erbij. De rest van het land blijft voorlopig oranje.