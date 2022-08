Noord-Hollandse VVD’ers botsen met eigen staatssecretaris over asielbeleid

Asielzoekers in Ter Apel. De gevolgen van de gestokte doorstroom van asielzoekers laten zich al maanden het hevigst zien in het Groningse aanmeldcentrum. Dat zit al tijden overvol, waardoor mensen regelmatig buiten moeten slapen. Beeld ANP

Dat schrijven ze in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

‘Het moge duidelijk zijn dat onze gemeenten kraken onder de hoge instroomcijfers. Wij merken dat het draagvlak om nog meer mensen op te vangen met de dag achteruitgaat en dat deze (tijdelijke) belasting lokaal niet langer houdbaar of verdedigbaar is,’ zo staat in de brief, die onder meer is ondertekend door raadsleden uit Alkmaar, Beverwijk, Edam-Volendam en Hoorn.

Ook Claudia van Zanten van de VVD-fractie in Amsterdam-Zuid heeft de brief ondertekend. Dat is opvallend, want de rest van de Amsterdamse afdeling van de partij ondertekende de brief niet.

“Niet meetekenen betekent niet dat wij geen mening hebben over dit onderwerp,” zegt VVD-raadslid Daan Wijnants in een reactie. “Er is duidelijk discussie over dit onderwerp en daar doen we, buiten de media, ook volop aan mee,” aldus Wijnants. Op de vraag of de VVD Amsterdam Van der Burg steunt in zijn beleid gaat Wijnants niet in.

Overvolle azc’s

Iedere gemeente moet een afgesproken aantal statushouders per jaar huisvesten. Vanwege de hoge woningnood is er echter nauwelijks doorstroom, waardoor statushouders noodgedwongen in asielzoekerscentra blijven en de asielopvang vastloopt. Mede hierdoor zitten de azc's overvol. Ook bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is het al weken zo druk dat er regelmatig mensen buiten slapen.

Staatssecretaris Van der Burg zei deze zomer aan een wetsvoorstel te werken waardoor gemeenten gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. Tubbergen is de eerste gemeente die dwang opgelegd kreeg om een opvanglocatie te realiseren. Dit leidde tot veel kritiek en protesten in de omgeving.

‘Met deze oneigenlijke dwangmaatregel wordt de grondwettelijke positie van de gemeente met voeten getreden’, vinden de lokale VVD-fracties. Zij schrijven dat het ‘confisqueren’ van landelijke panden ‘geen oplossing is voor een onophoudelijk probleem’. De oplossing ligt volgens de ondertekenaars van de brief in het terugdringen van de vluchtelingenstroom. ‘Dát is een taak voor de landelijke overheid.’

