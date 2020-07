Noord-Hollandse boeren voeren actie in Zaandam

Eerder deze week demonstreerden de boeren al tegen de veevoermaatregel van het kabinet. Beeld ANP

Dat laat Ad Baltus van Boeren in Actie Noord-Holland weten. Het is de bedoeling dat de toegangspoort wordt geblokkeerd met 15 tot 35 landbouwvoertuigen.

“We komen rond 12.00 uur bij elkaar en gaan ongeveer een uur later die kant op,” aldus Baltus. “Al moeten we afwachten of we onderweg niet tegengehouden worden door de politie nu de actie al eerder is uitgelekt. We zetten in ieder geval door en kijken wel hoe ver we komen.”

Signaal

Hij benadrukt dat het om een ‘publieksvriendelijke actie’ gaat en de boeren niet van plan zijn over de snelweg te rijden. Baltus: “Het gaat ons om het afgeven van het signaal. De maat is vol. We willen Albert Heijn niet financieel raken, maar met hen in gesprek over eerlijke prijzen voor onze producten.”

Zaterdag waren er verspreid over het hele land acties van boze boeren, ook vanuit Noord-Holland. Ongeveer 30 tot 35 tractoren reden toen onder begeleiding van de politie naar Amsterdam. Na een rondje door de stad verlieten ze de hoofdstad weer.

Dat deden de boeren omdat ze het niet eens zijn met een tijdelijke voermaatregel voor melkveehouders. Het kabinet wil melkveehouders dwingen tot een aanpassing van het rantsoen, waardoor de dieren via hun mest minder stikstof uitstoten. Dat gebeurt door een maximum te stellen aan het eiwitgehalte in het krachtvoer.

Voer is voor veeboeren een essentieel onderdeel van hun bedrijfsvoering. Veel boeren vinden nu dat de minister veel te ver gaat door zich met de samenstelling van hun koeienvoer te bemoeien.