Noodverordening Ter Apel aangepast: ongeregistreerde asielzoekers weer welkom

Al weken verbleven honderden asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Beeld ANP

Onder de verordening is het in principe voor asielzoekers die nog niet zijn geregistreerd bij het aanmeldcentrum verboden om zich rond het centrum te begeven. Het verbod geldt niet voor mensen die al wel staan geregistreerd of mensen die een afspraak hebben bij het aanmeldcentrum om zich te laten registreren.

VluchtelingenWerk Nederland uitte zaterdag kritiek op een eerste versie van de verordening. Volgens de organisatie was onduidelijk wat asielzoekers die voor het eerst aankomen in Ter Apel - en dus nog geen afspraak hebben staan - dan zouden moeten doen. Zij mochten niet op het terrein komen. Maar om een afspraak te kunnen maken, moet je je melden bij het centrum.

De tekst van de verordening is zaterdagavond aangepast. Daarin staat nu dat het verbod ook niet geldt voor asielzoekers die ‘zich de eerste keer melden bij het aanmeldcentrum in het kader van een eerste stap in de asielaanvraag’. De veiligheidsregio liet eerder op de dag weten dat de verordening inderdaad ‘iets te strak is geformuleerd’.

Afgelopen weken sliepen geregeld honderden mensen op het terrein voor het aanmeldcentrum. Dat leverde onveilige en onhygiënische situaties op, zo benadrukt ook de veiligheidsregio zaterdag weer. Staatssecretaris Van der Burg meldde afgelopen vrijdag nog dat niemand meer buiten hoeft te slapen bij Ter Apel.

De noodverordening – die al was aangekondigd – is bedoeld om te zorgen dat mensen niet ‘s avonds blijven rondhangen, aldus een woordvoerder. De regel geldt in principe tot 1 oktober.

Kritiek

VluchtelingenWerk heeft meer kritiek op de verordening. Zo wil de organisatie weten of het wel is toegestaan om asielzoekers te verbieden in een gebied te komen waar andere mensen wel welkom zijn. Verder vindt VluchtelingenWerk de volgorde van handelen niet logisch. “Zorg eerst dat er voldoende opvangplekken zijn en dat de communicatie over het proces helder is, voordat je bepaalde mensen gaat verbieden in Ter Apel te komen.”

Sinds zaterdag kunnen asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden opgevangen in Zoutkamp. Nieuwe asielzoekers in Ter Apel krijgen binnenkort een nummer als ze naar zo’n noodopvanglocatie worden overgebracht. Met dat nummer kunnen ze later terecht in Ter Apel.