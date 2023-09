Noodverordening bij bibliotheek Leiden vanwege protesten rond voorlezen door dragqueen

Beeld ANP

Het is Pride in Leiden en vanaf 10.30 uur leest in de bieb de Leidse dragqueen Dina Diamond voor aan kinderen. Op sociale media stonden felle reacties en onder anderen Forum voor Democratie-kamerlid Gideon van Meijeren kondigde aan te gaan demonstreren. Anderen lieten daarop weten met een tegendemonstratie te komen.

De noodverordening geldt tot 13.00 uur en houdt onder meer in dat personen die de openbare orde willen verstoren niet in het gebied mogen komen. Daarbij meldt de gemeente dat demonstreren een grondrecht is, maar dat verstoring van de openbare orde en ernstige wanordelijkheden niet getolereerd worden en dat het om een voorleesuurtje gaat waarbij kinderen centraal staan.

In april dreigde het ook onrustig te worden bij een voorleesmiddag voor kinderen door dragqueens in Theater LantarenVenster in Rotterdam. De activiteit werd toen in stilte enkele uren naar voren verplaatst. Toen enkele honderden actievoerders, onder wie tientallen tegenstanders, zich bij het theater meldden, was het voorlezen al afgelopen.