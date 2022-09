Noodkreten met hashtag #ikredhetnietmeer: ‘Ik leef van de kleine toeslagen die ik krijg’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Netto inkomen 1645, huur 680, energie 520, zorgnota 235. Ik leef van de kleine toeslagen die ik krijg. Dit gaat zo niet langer,’ twittert Mora Apprez.

‘Lisserd’ schrijft: ‘Krappe 1400 euro per maand aan inkomen, met toeslagen. Of ik even alleen al aan huur 650 en elektra/gas 400 euro wil betalen...’

Sinds tv-programma Kassa de hashtag maandagavond introduceerde, is #ikredhetnietmeer massaal gebruikt door mensen die zonder schaamte delen hoe moeilijk zij het hebben. Dat was precies de bedoeling van de initiatiefnemers. Dat mensen die in de problemen komen door de inflatie en de steeds hogere energiekosten een gezicht krijgen.

Meer dan tienduizend gebruikte de hashtag al. Bij Kassa zijn ze een tikkeltje verrast door de massale aandacht, al wist de redactie al langer dat dit een snelgroeiend probleem is. “We lezen al een tijdje de vele mails die hierover binnenkomen,” zegt eindredacteur Liv Rotteveel. “Het zijn er echt veel, en daarom dachten we: daar moeten we wat mee.”

Veel van de getroffenen zijn mensen met een baan die weinig of geen toeslagen krijgen. Volgens Rotteveel zijn dat er zo’n 1,3 miljoen. “De minima hebben we al in het vizier, maar er komt nu een grote groep bij. Mensen die niet de 1300 euro energietoeslag krijgen of recht hebben op andere toeslagen.” Kassa wil de vele reacties bundelen en in de uitzending voor Prinsjesdag aan politici aanbieden.

Intussen zien grote steden, waaronder Amsterdam, het aantal mensen met schulden oplopen. Uit een rondgang van het FD blijkt dat het aantal meldingen van energiebedrijven over betalingsachterstanden in Amsterdam tussen maart en mei van dit jaar verdubbelde. Tot en met juli deden ze ruim 3700 keer een melding van een betalingsachterstand, tegen ruim 4100 over heel vorig jaar. Ook Waternet deed dit jaar al bijna evenveel meldingen van betalingsachterstanden als heel vorig jaar.

Energie rekening gaat van €176 naar €578. Medicijnen voor de nieren van mijn dochter en mij worden niet vergoed; €160 per maand. Wij werken ons hier 3 slagen in de rondte voor de pot van Rutte #klaarmee #ikredhetnietmeer 🖕🏻🖕🏻🖕🏻 — Wilma (@romimawi) 7 september 2022

