Noodbevel voor verboden protest op Malieveld, meerdere aanhoudingen

De politie heeft veel agenten bij het Malieveld ingezet. Ook op het Centraal Station in Den Haag zijn diverse politiemensen aanwezig en zijn er matrixborden geplaatst waarmee betogers worden gewaarschuwd dat ze in overtreding zijn. Van mensen van wie vermoed wordt dat ze willen demonstreren, wordt om legitimatie gevraagd en hun bestemming. Agenten wijzen hen daarbij nog eens op het demonstratieverbod.

Meerdere mensen hebben op sociale media aangegeven toch te komen, onder wie Edwin Wagensveld, de voorman van Pegida. “Het gaat mij niet zozeer om die 1,5 meterregels. Ik ga daar gewoon staan om gebruik te maken van mijn grondrecht en wil me vooral niet laten intimideren,” vertelt Wagensveld. “Iedereen staat er voor zich, dus er is geen sprake van een organisatie. Iedereen mag daar gewoon wandelen.”

Geheime agenda

De organisatoren van Viruswaanzin roepen echter vooral op om niet te komen. Jan Engel, woordvoerder van Viruswaanzin zegt dat er geen geheime agenda is om Den Haag te overvallen met een demonstratie. “We komen ook niet stiekem. Ik denk dat onze oproep op sociale media om niet te komen naar het Malieveld heel duidelijk is geweest. We roepen nogmaals iedereen expliciet op, om niet te gaan.”

De organisatie wil niet dat mensen in het gedrang komen. Viruswaanzin is niet uit op rellen, zegt de woordvoerder.

Mochten er vandaag in Den Haag toch actievoerders verschijnen, dan vallen die niet onder de noemer van Viruswaanzin, vertelt Engel die zelf op dit moment in zijn woning in Duitsland verblijft. Hij volgt het nieuws zondag op afstand. “Vandaag doen we even rustig aan. Het is een dag om even bij te komen van de hectiek.”

Dam

Op de Dam werd zaterdag gevreesd voor een demonstratie-rave. De gemeente Amsterdam had een geplande betoging van Viruswaanzin en Bevrijd Nederland al verboden, maar die organisaties sloten niet uit dat er alsnog betogers naar de Dam zouden komen. Van een demonstratie was geen sprake.

Hooligans

Vorig weekend liep een groot, soortgelijk protest uit de hand, mede omdat hooligans de actie aangrepen ook naar Den Haag te komen. Die demonstratie werd op voorhand ook verboden. Nadat Remkes toch een korte betoging had toegestaan omdat de aanwezigen voldoende afstand konden houden, bleven mensen hangen op het terrein en werd het onrustig.

In het gebied rond station Den Haag CS en het Malieveld ontstonden rellen met de ME. Volgens de politie gebruikten onruststokers fors geweld. De mobiele eenheid voerde die dag meerdere charges uit en ook het waterkanon werd ingezet tegen betogers. Volgens premier Mark Rutte hadden ‘doorgesnoven hooligans’ misbruik gemaakt van de demonstratie tegen de coronamaatregelen.