Noodbevel in Velsen-Noord om vuurwerkoverlast door jeugd

In het Noord-Hollandse Velsen-Noord is door burgemeester Frank Dales een noodbevel afgegeven vanwege vuurwerkoverlast, meldt de politie. Volgens de politie is er sprake van ‘massaal vuurwerk gooiende jeugd’ en zijn er aanhoudingen verricht.