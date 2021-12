‘Nog twee meldingen tegen Borsato vanwege onzedelijke betastingen’, zanger stopt als ambassadeur War Child

Marco Borsato. Beeld ANP Kippa

De zanger ontkent, maar trekt zich wel terug als ambassadeur van War Child. Borsato wil zich volledig richten op zijn verdediging en niemand in zijn omgeving daarmee belasten, ‘zeker een instantie als War Child niet, die mij zo aan het hart gaat’.

Het slachtoffer van de onzedelijke betastingen zou de dochter zijn van een voormalige assistent en goede vriendin van Borsato, meldt De Telegraaf. Ze zegt dat het betasten begon nadat haar vader in 2013 was overleden. Uit berichten op sociale media wordt duidelijk dat de jonge vrouw en Borsato elkaar al vele jaren goed kennen en een innige band hebben. Ze sturen elkaar over en weer liefdevolle berichten.

De moeder van het slachtoffer kent Borsato al meer dan 25 jaar en is de zus van een bandlid uit zijn begintijd. Ze stond jaren voor Borsato klaar en hielp onder meer met het beantwoorden van brieven van fans en het organiseren van fanclubdagen. In 2019 stopte ze de samenwerking met Borsato. In een lange afscheidsbrief aan vrienden en bekenden op sociale media liet ze weten de thuissituatie niet meer goed te kunnen combineren met het werken voor Borsato.

In een interview met de Telegraaf blijkt nu dat ze Borsato in dat jaar had geconfronteerd met de handtastelijkheden, die ze via het dagboek van haar dochter had ontdekt. Volgens de krant – die al sinds het voorjaar van dit jaar contact heeft met de moeder van het slachtoffer – is Borsato zelfs bij sessies met psychologen geweest waarbij hij huilend zijn verontschuldigingen zou hebben aangeboden.

‘Goed dat er aangifte ligt’

Marco Borsato ontkent de aantijgingen. Dat deed hij al eind vorige week en daar blijft hij bij, ook na de aangifte van dinsdag. “Ik heb zojuist kennis genomen van het feit dat aangifte jegens mij is gedaan,” reageert Borsato bij monde van zijn advocaat Knoops. “De aangifte is duidelijk een reactie op het door mij aangevraagde onderzoek bij het Openbaar Ministerie. Het is goed dat er nu een aangifte ligt, want die kan dan betrokken worden bij het onderzoek dat ik heb gevraagd. Ik zie de uitkomst van het onderzoek met vertrouwen tegemoet. Ik ontken zoals bekend alle aantijgingen die ik tot dusverre alleen via de pers mocht vernemen.”

Knoops zegt dat hij uit de media moest vernemen dat er aangifte is gedaan. “Kwalijke zaak. Wij zijn niet geïnformeerd.”

Borsato ligt al enige tijd onder vuur nadat verschillende juice channels, kanalen die ongefilterd roddels over BN’ers verspreiden, de zanger betichtten van grensoverschrijdend gedrag bij enkele minderjarige meisjes. Het zou gaan om meisjes van 13 en 15 jaar. Een van die slachtoffers heeft nu dan toch aangifte gedaan, na een aantal jaren te hebben geaarzeld om verschillende redenen. Mogelijk zullen andere jonge vrouwen die zich door Borsato geïntimideerd hebben gevoeld, als getuige gaan optreden in de zaak.

Nog twee meldingen

Eerder dinsdag deed misdaadjournalist John van den Heuvel een oproep aan meisjes en jonge vrouwen die te maken hebben gehad met mogelijk seksueel overschrijdend gedrag door Borsato zich te melden. Dat heeft twee nieuwe meldingen opgeleverd, maakte Mick van Wely bekend in talkshow Beau.

Volgens Van Wely gaat het om ‘twee partijen die spreken namens de vermeende slachtoffers’. “We zullen met hen gaan praten. Ik ben benieuwd naar hun verhaal,” zei Van Wely. Verder kon hij er niets over kwijt.

Advocatenteam

Vorige week liet de zanger weten de aantijgingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag niet langer over zich heen te laten komen. De 54-jarige zanger liet daarop via zijn advocaten Carry en Geert-Jan Knoops weten dat hij justitie vraagt om onderzoek te doen ‘naar de bron van de insinuaties met zo nodig daaraan te verbinden strafrechtelijke gevolgen’.

Het was de eerste keer dat Borsato, via zijn advocaten, reageerde op de geruchten van mogelijk grensoverschrijdend gedrag. In de door Knoops vrijgegeven verklaring stond dat Borsato ‘reeds medio 2020’ het kantoor heeft verzocht ‘om een onderzoek in te stellen naar een aantal insinuaties verband houdend met de aantijging dat hij grensoverschrijdend seksueel gedrag zou hebben vertoond met minderjarige meisjes’.

Er was tot en met afgelopen weekend nog geen aangifte gedaan tegen Borsato. Enkele min of meer bekende mensen uit de showwereld zeiden wel in contact te staan met een of enkele moeders van de vermeende slachtoffers.