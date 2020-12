Nog maximaal twee bezoekers per dag in verpleeghuis

Beeld ANP

De Jonge: ‘Bezoek kan zoveel als mogelijk en verantwoord is doorgaan, afhankelijk van de lokale situatie.’ Hij benadrukt wel dat het aan instellingen is om het bezoek verder te beperken in verband met bijvoorbeeld een uitbraak van Covid-19.

De mogelijkheden die zorginstellingen hebben om af te wijken van de regels rondom bezoek en groepsgrootte in het geval van stervende patiënten, blijven ongewijzigd. Bezoek aan kinderen in gezinsgerichte voorzieningen zoals in pleeggezinnen of gezinshuizen kan ook doorgaan.

‘De nieuwe maatregelen betekenen wel dat het kind maximaal twee bezoekers per dag mag ontvangen, voor zover het pleeggezin of gezinshuis niet te maken heeft met een covidbesmetting,’ aldus de bewindsman.