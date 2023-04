Nog geen sprake van ‘liefde’: provinciebestuur met BBB nog heel ver weg

Informateur Ankie Broekers-Knol koerst op een coalitie van BBB, VVD, GroenLinks en PvdA. Beeld Robin Utrecht / ANP

Het was de allereerste stemming in de nieuwe Provinciale Staten van Noord-Holland, woensdagavond, die meteen liet zien dat de BoerBurgerBeweging (BBB) haar eigen plan trekt. De vraag was of er genoeg steun was voor een door de Partij voor de Dieren aangevraagd debat over Tata Steel.

Duidelijk was dat op de PVV en Forum voor Democratie na iedereen voor dit debat zou stemmen, waarmee een tegenstem kansloos was. Het weerhield de kersverse grootste partij, BBB, niet om zich bij de twee partijen aan te sluiten.

Een voorbode? Als grote winnaar van de Statenverkiezingen zoekt de BBB partijen om het nieuwe provinciebestuur mee te kunnen vormen. Het visitekaartje dat woensdag werd afgegeven, betrof een bondje met twee partijen die op geen enkel potentieel coalitielijstje voorkomen. Tot verbazing van meer voor de hand liggende coalitiepartners.

Stikstof en woningbouw

Net als in alle andere provincies is ook in Noord-Holland de rituele dans bezig om te kijken wie na de Provinciale Statenverkiezingen in het provinciaal bestuur mag, om aan de slag te gaan met moeilijke thema’s als stikstof en woningbouw. BBB gaf VVD-coryfee Ankie Broekers-Knol de taak om te kijken waar opties liggen om een breed en stabiel bestuur te formeren.

In haar advies en duiding woensdagavond sloeg Broekers-Knol een enigszins optimistische toon aan. Ze koerst op een coalitie van de BBB, VVD, GroenLinks en PvdA. Met een beetje goede wil zijn volgens haar de forse inhoudelijke verschillen overbrugbaar.

Maar het debat dat daarna volgde, kenmerkte zich door afstandelijkheid tussen de beoogde coalitiepartijen. PvdA en GroenLinks herhaalden dat ze omwille van de stabiliteit D66, hun huidige coalitiepartner, er als vijfde partij bij willen. Onuitgesproken bleef dat het met die geharnaste tegenstander van versoepeling van het stikstofbeleid, nog ingewikkelder zal zijn zaken te doen met de BBB.

Naar de oppositiebankjes

BBB-fractievoorzitter Ingrid de Sain erkende dat de liefde er niet van afspat. “Maar liefde kan groeien. En BBB weet dat als geen ander. Want wie zaait, kan oogsten.”

Maar ook van zaaien is nog geen sprake. “We hebben nog niet eens een snuffelstage gehad met de andere partijen over de inhoud,” zei Esther Rommel (VVD).

Net als PvdA en GroenLinks benadrukte Rommel dat de nieuwe coalitie wel stabiel moet zijn. Op het oog een onschuldige wens, maar je kunt het ook als het begin zien van een langdurig proces om de onervaren BBB met zoveel mogelijk egards naar de oppositiebankjes te begeleiden.

Nog geen millimeter bewogen

In de verkenningsronde hebben alle partijen plechtig verklaard dat recht moet worden gedaan aan de uitslag en dat de BBB met 8 van de 55 zetels een plek zou moeten krijgen in het nieuwe provinciebestuur. Een maand na de verkiezingen heeft nog geen enkele partij een handreiking gedaan om die verklaring werkelijkheid te laten worden.

Ook de BBB heeft nog geen millimeter bewogen. De vraag is of dat vanaf volgende week wel gebeurt, als na de verkenningsfase eindelijk verder gepraat gaat worden onder leiding van Broekers-Knol (VVD) en nog een tweede informateur, uit de linkerhoek, die PvdA en GroenLinks misschien kan verleiden tot ontluikend enthousiasme.