Nog geen handhaving op verbod rookruimtes

Beeld ANP XTRA

De Hoge Raad oordeelde vrijdag dat alle rookruimtes in de horeca verboden zijn. De uitzondering die nu nog bestaat voor cafés en andere horecagelegenheden is ongeldig. Blokhuis gaat overleggen met de horecasector en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over het vonnis.

Blokhuis bespreekt met de NVWA wat op het vlak van handhaving “realistisch zou zijn”. Hij hoopt de Kamer medio oktober meer duidelijkheid te kunnen geven en tot die tijd wordt er niet gehandhaafd. Hij had eerder afspraken met de horeca gemaakt om de overgebleven rookruimtes in 2022 te sluiten.

‘Klap in het gezicht voor horecaondernemers’

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) omschrijft het feit dat rookruimtes in cafés, restaurants en andere horecagelegenheden per direct definitief worden verbannen, als een klap in het gezicht voor horecaondernemers. De uitzondering die nu nog bestond voor horeca is ongeldig, oordeelde de Hoge Raad vrijdag.

Voorzitter Robèr Willemsen van KHN verwijst naar de grote investeringen die horecaondernemers hebben gedaan. Volgens KHN doorkruist de uitspraak bovendien afspraken die zijn gemaakt in het Nationaal Preventieakkoord dat rookruimten pas met ingang van 1 juli 2022 worden verboden. Willemsen noemt dat “moeilijk te rijmen met de afspraken die we met staatssecretaris Blokhuis hebben gemaakt”.

KHN vindt overigens dat nu ook rookruimtes overal zouden moeten worden verboden. “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat rookruimten in de horeca worden verboden en bij wijze van spreken de rookruimten in het Tweede Kamergebouw gewoon open blijven,” aldus Willemsen.