Nog geen 80.000 euro opgehaald voor schade coronarellen Amsterdam

Er moet zo'n 260.000 euro aan schade worden verhaald op deelnemers aan de coronaprotesten in januari 2021. Beeld Joris van Gennip

Er staat nog voor bijna twee ton aan rekeningen open, zei minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het CDA spreekt van ‘onwaarschijnlijk lage bedragen als je het afzet tegen de onwaarschijnlijk grote schade’.

Een deel van de schade die is veroorzaakt tijdens de coronarellen in januari 2021 wordt gedekt door verzekeringen die ondernemers hebben afgesloten, maar een deel ook niet. De overheid heeft beloofd het verschil te betalen en probeert die kosten weer te verhalen op degenen die de schade hebben aangericht. Dat is ‘ingewikkeld’, aldus Yeşilgöz, vanwege de ‘onoverzichtelijke situaties waarbij het lastig is een concrete dader te koppelen aan concrete schade’.

De schade wordt deels verhaald via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) van het ministerie van Justitie. Dat heeft vooralsnog voor 260.000 euro aan zogenoemde schadevergoedingsmaatregelen opgelegd om de kosten van 56 benadeelden te kunnen vergoeden. Daarvan is 78.000 euro daadwerkelijk geïnd.

Dubbel geteld

Yeşilgöz moest wel iets rechtzetten: in maart werd nog gesproken van een totaal te innen bedrag van 551.000 euro – bijna dubbel zoveel als er daadwerkelijk opgehaald moet worden. Bij schadegevallen veroorzaakt door meerdere daders bleken bedragen dubbel geteld.

Naast het geld dat het CJIB ophaalt, worden er ook nog schades verhaald door het Openbaar Ministerie. Deze pogingen leveren nog veel minder op. Via die regeling moet in 28 strafzaken 8450 euro aan schades worden opgehaald, bestemd voor een fonds van de gemeente Amsterdam. Dat is pas bij 13 daders daadwerkelijk gelukt, goed voor 5500 euro.

De bedragen die deze daders moeten betalen, vindt CDA-Kamerlid Raymond Knops ‘bijna niets’. Zelfs als het hele bedrag van ruim 8000 euro opgehaald wordt, betwijfelt hij of dat zoden aan de dijk zet. “Een bushokje kun je daar niet van betalen.” De minister heeft beloofd nog een brief aan de Kamer te sturen met meer informatie.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: