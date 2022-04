Nog even door de zure appel: na het weekend lenteachtig weer

Een zonnig Museumplein. Beeld ANP

Maar voor het zover is, daalt de temperatuur de komende dagen eerst nog verder. Dinsdag en woensdag is het grijs en regenachtig met en temperatuur tussen de 9 en 13 graden, meldt Weeronline. Later in de week wordt het nog kouder met 7 tot 9 graden, donderdag is er bovendien kans op onstuimige wind.

In het weekend nemen de buien af, maar blijft het koud. Zo kan het in het weekend ’s nachts gaan vriezen en komt de temperatuur zaterdag niet boven de 10 graden uit, zondag wordt het niet warmer dan 13 graden. Normaal is het in deze tijd van het jaar gemiddeld 11 tot 14 graden.

Na het weekend gaat een zuidoostelijke wind voor een flinke temperatuurstijging zorgen. Maandag loopt de temperatuur daardoor op naar 16 tot 19 graden en ook dinsdag wordt het lenteachtig weer. Wel zijn er enkele wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen zal het droog blijven. Later in de week daalt de temperatuur weer iets en neemt de kans op buien licht toe, hoewel de weersverwachting dan nog erg onzeker is. Het lijkt er wel op dat we dan voorlopig afscheid nemen van het herfstweer.