Nog eens 777 miljoen euro voor gemeenten vanwege schade door corona

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) maakt vandaag bekend dat er een tweede steunpakket voor gemeenten, provincies en waterschappen komt. Ter waarde van 777 miljoen euro. Beeld ANP

Eind mei kwam het kabinet al met een eerste steunpakket van 566 miljoen euro voor de lokale overheden. Dat bedrag wordt nu ruimschoots verdubbeld. “Het is belangrijk dat iedereen kan blijven rekenen op goede dienstverlening, van zorg tot openbaar vervoer, van begeleiding naar werk en toezicht en handhaving tot het in stand houden van sport en culturele voorzieningen,” zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Door de coronacrisis komen er bij gemeenten fors minder inkomsten binnen van bijvoorbeeld parkeergeld en toeristenbelasting. Ook maken gemeenten hoge onvoorziene kosten bij de bestrijding van het coronavirus. Zo gaan er honderden miljoenen euro’s naar de GGD’en, die het nu extreem druk hebben. Ook trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor de extra inzet van boa’s.

Buurthuizen

“Ik ben blij dat we onze mede-overheden kunnen bijstaan,” zegt Ollongren, die het tweede steunpakket samen met staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën bekendmaakt.

In het nieuwe pakket zijn specifieke bedragen uitgetrokken voor uiteenlopende voorzieningen. Zo krijgen de Nederlandse buurt- en dorpshuizen in totaal 17 miljoen euro. Volgens Ollongren en Vijlbrief is dat nodig voor ‘het voortbestaan’ van een ‘belangrijke ontmoetingsplek voor kwetsbaren in de samenleving’. Ook krijgen gemeenten 30 miljoen euro voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar.

Sociale werkvoorziening

In het eerste steunpakket ging al extra geld naar de sociale werkvoorziening. Daar wordt nu nog eens 50 miljoen euro voor bijgelegd. Gemeenten en provincies krijgen ook 68 miljoen euro extra om lokale culturele voorzieningen overeind te houden, zoals openbare bibliotheken, muziekscholen, musea en filmhuizen.

De kans is groot dat het hier niet bij blijft. Eind dit jaar bekijkt het kabinet of er extra geld nodig is voor zorg en sport. Begin volgend jaar wordt uitgerekend hoeveel geld gemeenten precies zijn misgelopen aan parkeerinkomsten en toeristenbelasting. Dan volgt een extra afrekening.