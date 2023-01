Nóg een traditie: onrustige oud en nieuw, commotie, roep om vuurwerkverbod, stilte

Ondanks het lokale afsteekverbod is er in Amsterdam veel vuurwerk afgestoken. ANP EVA PLEVIER Beeld Eva Plevier/ ANP

Enkele honderden gewonden, één dode en miljoenen euro’s schade; de cijfers van afgelopen jaarwisseling staan in Nederland voor een doorsnee oud en nieuw. De aansluitende pleidooien voor een landelijk vuurwerkverbod klinken ook vertrouwd. Die verliezen doorgaans aan kracht in de loop van het nieuwe jaar, om dan stilletjes van de agenda te verdwijnen, tot de volgende jaarwisseling.

Net zo traditiegetrouw windt de minister van Justitie en Veiligheid – in dit geval Dilan Yesilgöz – zich op over de incidenten: ‘Dat hulpverleners zijn aangevallen met (illegaal) vuurwerk is absurd,’ twittert ze. ‘De ME heeft op sommige plekken in moeten grijpen om hulpverleners hun werk te laten doen. Meerdere agenten zijn gewond geraakt. Dat blijft niet zonder consequenties.’

Dat klinkt daadkrachtig, maar zal er in 2023 echt iets veranderen op dit vlak?

65 procent wil een verbod

Voorstanders van een algeheel vuurwerkverbod zijn er in ruime mate. Onderzoeksbureau I&O Research becijferde vlak voor kerst dat 65 procent van de Nederlanders voorstander is van een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren. Die grote meerderheid vertaalt zich niet in Kamerzetels. Weliswaar staan de Partij voor de Dieren en GroenLinks niet meer alleen met hun maandag afgestofte voorstel voor een verbod, maar de benodigde 76 zetels zijn nog lang niet in zicht.

Mensen die voor zo’n verbod zijn, putten hoop uit de langzame uitfasering van zwarte piet. Als een uitdijende olievlek, waarvan de bronnen in de Randstad liggen, zijn de alternatieven de afgelopen jaren over de rest van Nederland heen gespoeld. Of neem het rookverbod in de publieke ruimte: lange tijd een pregnant voorbeeld van doorgeslagen overheidsbemoeienis, nu niet meer weg te denken. Bovendien is het vuurwerkbeleid niet al te lang geleden aangescherpt: in 2020 kwam er een verbod op het afsteken van zwaar knal- en siervuurwerk.

Recordomzet voor handelaren

Daar staat tegenover dat in de aanloop naar de voorbije jaarwisseling een recordbedrag aan vuurwerk is verkocht. Handelaren boekten 110 miljoen euro omzet, waarmee het record van 2019-’20 (77 miljoen) ruimschoots werd doorbroken. In de tussenliggende periode werd de verkoop doorkruist door de coronapandemie,.

In Amsterdam en ook elders in Nederland werden de lokale verboden afgelopen weekend niet of nauwelijks nageleefd. Voor de politie was handhaving dan ook onbegonnen werk. Dat was te verwachten, nu ook in steden waar een verbod gold, de verkoop van vuurwerk wel was toegestaan. Door dit fiasco staan de autoriteiten in hun hemd. Precies zoals de toenmalig korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom ruim drie jaar geleden al voorspelde: de wirwar aan verboden zou onnavolgbaar zijn voor agenten, hulpverleners en burgers.

Dringend appèl

Het verklaart waarom burgemeester Femke Halsema opnieuw een dringend appèl doet op het kabinet om een landelijk verbod in te voeren. Voor haar valt te vrezen dat het Binnenhof ook nu weer zal terugdeinzen. Veel partijen willen zich (nog) niet branden aan deze kwestie: of dat nu is vanwege het idee dat het afschaffen van zo’n feestelijke traditie buitenproportioneel is, dat een verbod niet werkt of uit vrees voor verwijten van betutteling.