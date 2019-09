Nog een rechtszaak tegen de komst van Formule 1 in Zandvoort

Heel Nederland kan Max Verstappen volgend jaar op televisie in de Grote Prijs van Nederland zien racen voor de overwinning. Als de race doorgaat. Beeld ANP

Daarmee schaart de inmiddels gevreesde organisatie zich in het rijtje natuurbeschermingsclubs dat al een rechtszaak aanspande. Het gaat daarbij om de stichting Duinbehoud, Rust bij de Kust, Milieudefensie, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Vrienden van Middenduin.

De Grand Prix stoot grote hoeveelheden stikstof uit die het omringende Natura 2000-gebied Kennemerduinen beschadigen, stelt milieuactivist Johan Vollenbroek namens Mobilisation for the Environment. “De bestaande vergunning is op drijfzand gebaseerd. Die is afgeleid van een eerdere vergunning, die al in 2006 blijkt vervallen.”

Om het circuit in Zandvoort geschikt te maken voor de Formule 1, zijn komende maanden grote verbouwingen nodig: er komen nieuwe tribunes, gebouwen, tunnels, een geluidswal en een toegangsweg.

Compensatie

Minister Bruno Bruins (Sport) stelde dit weekend dat het kabinet er alles aan zal doen om de Formule 1-race door te laten gaan, ondanks de problemen met stikstof. De organisatie van de Grand Prix spreekt tegen dat de stikstofnormen zullen worden overschreden. De extra uitstoot rond het evenement wordt volgens de organisatie gecompenseerd doordat er minder uitstoot is op andere dagen, waarop wegens de verbouwingen niet kan worden geracet.

De organisatie zal er een zware dobber aan krijgen om dat hard te maken voor de rechter, verwacht hoogleraar omgevingsrecht Chris Backes. “Dit is een heel moeilijk dossier. De stikstof die vrijkomt tijdens de verbouwing is weliswaar tijdelijk en kortstondig, maar hoopt zich wel op in het naastgelegen natuurgebied.”

Kans van slagen

Er is een behoorlijke kans dat milieuorganisaties er met juridische procedures in slagen om de Formule 1 tegen te houden, denkt advocaat Sander Lely, die aan de basis stond van de Klimaatzaak die stichting Urgenda won van de Nederlandse staat. “Ze zullen de organisatie zeker een hoop vertraging opleveren. Het besluit om de Formule 1 naar Nederland te halen is genomen toen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) nog functioneerde. Nu leven we in een andere tijd.”

De Raad van State ordeelde dit voorjaar dat het PAS niet deugt. De extra uitstoot van stikstof bij nieuwe activiteiten mag niet worden gecompenseerd met maatregelen die pas in de toekomst tot minder uitstoot leiden. Dat geldt ook voor de Formule 1, stelt Lely. “De organisatie mag zich niet rijk rekenen door aan te nemen dat er de rest van het jaar minder uitstoot is rond het circuit.”