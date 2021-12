Nóg een juwelier getroffen: overval in Oost, daders gevlucht

De politie doet momenteel onderzoek naar de overval. Beeld Joris van Gennip

De twee verdachten zijn beiden tussen de 1.60 en 1.70 meter lang en droegen zwarte kleren. Na de overval reden ze op een zwarte brommer richting het Oosterpark. Het is nog onbekend of er bij de overval iets is buitgemaakt. De politie doet momenteel onderzoek en spreekt getuigen op de naastgelegen markt.

Eerder vanochtend vond er in West, op de Jan Evertsenstraat, een explosie plaats bij juwelier Midyat. Het is nog onbekend of er een verband is tussen beide gebeurtenissen.