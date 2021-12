Nog een jaar sobere feestdagen? Kabinet zint op verlenging avondlockdown

Een verlaten Kalverstraat in de avond. Beeld AP

De winterpiek lijkt bereikt: de coronagrafieken vertonen een plateau, met dagelijks gemiddeld ruim 21.000 infecties en 300 ziekenhuisopnames erbij. De aantallen cirkelen nu al ruim een week rond dat niveau. Hoewel het gevreesde ‘code zwart’ lijkt afgewend en ziekenhuizen iets meer lucht hebben, is het nog te vroeg om thuis veel meer gasten te ontvangen en de horeca open te gooien, stellen bronnen rond het OMT en het kabinet.

“Je ziet heel voorzichtig een stabilisatie na het maatregelenpakket van half november, maar rond de omikronvariant is er nog veel onzeker,” zegt een Haagse ingewijde. “Ook weet je niet wat de maatregelen van eind november, toen de avondsluiting inging, nog extra gaan doen. Dus je zou zeggen: bij twijfel niet inhalen.”

Persconferentie

Als het kabinet dit weekend hetzelfde concludeert na het beraad van het Outbreak Management Team (OMT) vrijdag, dan hoeft Nederland er niet op te rekenen dat er komende dinsdag bij de coronapersconferentie versoepelingen worden aangekondigd. Volgens plan ontvouwen demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) dan het coronabeleid voor de feestdagen en scenario’s om de winter met corona door te komen.

“We moeten eerst het OMT-advies zien,” zegt de bron. “In theorie kun je nog denken aan een kleine versoepeling in de avond als je elders weer strengere maatregelen neemt. Maar dat is echt theoretisch, eerst moet het beeld van het OMT duidelijk zijn.”

Scholen

Belangrijke vraag is nu of de scholen een week langer dicht moeten voor de kerst. Kinderen tot 15 jaar vormen een kwart van het totale aantal besmette personen van afgelopen week. Met een laatste schooldag (24 december) vlak voor de feestdagen bestaat het risico dat kinderen het virus meenemen van het klaslokaal naar de kerstdis bij opa en oma.

Daarom suggereert het OMT al weken om de vakantie een week eerder te laten beginnen. Maar de politiek wil ook een relatief korte schoolsluiting voorkomen, in verband met leerachterstanden en psychische schade, al is de optie van een verlengde vakantie ook op het Binnenhof geen taboe.

Onderwijsminister Arie Slob (CU) herhaalde woensdag dat de scholen openhouden het absolute streven blijft. “Het is zwaar, velen snakken naar vakantie,” meldde Slob. “Tegelijk zeggen veel leraren ook: houd de scholen open. Dat is en blijft onze inzet, ook rond de kerstvakantie.”

Misleidend

Uit een peiling van de koepel PO-raad blijkt dat 55 procent van de schoolbesturen in het primair onderwijs tegen een week thuisonderwijs is voor de kerstvakantie. De term ‘verlengde kerstvakantie’ noemt de raad misleidend, omdat kinderen wel gewoon hun schoolwerk moeten doen via de computer.

Daarbij kan een verlengde vakantie juist ook als aanjager van de coronagolf uitpakken, als ouders hun kinderen die week massaal naar opa en oma brengen. Zoals OMT-voorzitter Jaap van Dissel in zijn advies eerder deze week schreef: het is dan zaak dat de kinderen echt thuisblijven. ‘Zodat men in de eigen gezinsbubbel blijft.’

Het kabinet zal opnieuw willen weten wat het oplevert als de scholen langer dichtgaan, maar dat is niet te berekenen. Afgelopen week slaagden de rekenmeesters van het RIVM er niet in het precieze effect van een week extra kerstvakantie te modelleren.