Nog beperkt live winkelen: we kopen meer online en in de super

Een bezorgwagen van Albert Heijn. Beeld Hollandse Hoogte

De supermarktgigant, die in Europa naast thuismarkten Nederland en België ook actief is in Tsjechië en Griekenland, zette tussen april en juli in het werelddeel nog eens 2,4 procent meer om dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Doordat toen vanwege de coronapandemie in veel landen reguliere winkels waren gesloten, maar de supers van Ahold waren geopend en er veel werd gehamsterd, steeg de omzet al ruim 10 procent.

Wel daalde het bedrijfsresultaat in Europa nu met 3 procent naar 314 miljoen vergeleken met het covidkwartaal in 2020. In Nederland en België steeg het marktaandeel van onder meer Albert Heijn en Delhaize.

Boven de miljard

De online omzet in Europa nam in het tweede kwart toe tot boven de miljard euro. Bij Aholds websupers, ah.nl voorop, werd 27 procent meer omgezet bovenop de sprong van ruim 65 procent die vorig jaar al werd geboekt. En dat ondanks het feit dat de afgelopen maanden ook alle andere winkels weer open zijn.

Marktplaats Bol.com, dat vooral artikelen van 47.000 externe verkopers aanbiedt, groeide de omzet nog eens ruim 24 procent vergeleken met vorig jaar. Toen boekte het webwarenhuis in het tweede kwart 65 procent meer omzet.

Bol.com schrijft daarbij ook zwarte cijfers en zal volgens het moederbedrijf het hele jaar winstgevend zijn.

Minder voorspoedig

In de Verenigde Staten, waar Ahold-Delhaize het merendeel van zijn activiteiten uitbaat, waren de resultaten minder voorspoedig. Weliswaar stegen op het Amerikaanse continent de omzetten bij dochters als Food Lion en websuper Peapod, maar door de dalende dollar tegenover de euro was er uiteindelijk sprake van een lichte daling.

De concernomzet kwam daarmee uit op 18,6 miljard, de kwartaalwinst op 540 miljoen.