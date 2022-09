Nog 8 verdachten vast in zaak waarin ook Jumbobaas ondervraagd is

Dinsdagochtend vond er een inval plaats op het landgoed van Jumbotopman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther. Beeld ANP

In de zaak is ook Jumbotopman Frits van Eerd gehoord. Maar of hij nog vastzit, wil het OM niet zeggen.

Het Financieele Dagblad meldde dinsdag op basis van bronnen rond het strafrechtelijk onderzoek dat Jumbotopman Frits van Eerd een van de verdachten is. Waarvan hij wordt verdacht, is nog de vraag. De verdachten zitten in beperkingen, dat betekent dat ze met niemand anders dan hun advocaat contact mogen hebben.

Spin in het web

Dinsdag werden op meerdere plekken in Nederland doorzoekingen gedaan in een gezamenlijk onderzoek van onder meer de Fiod en het OM. Invallen vonden plaats in de woning van Van Eerd in Heeswijk-Dinther, maar ook op plaatsen in Groningen en Drenthe.

De invallen maken onderdeel uit van een grootschalig witwasonderzoek, waarin een 58-jarige man uit Drenthe de ‘spin in het web’ is. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om Theo E., een voormalige motorcrosser. Hij was als teammanager enkele jaren actief bij een door Jumbo gesponsord raceteam.

Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen. Dat gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross, aldus het OM. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij de fraude.

Met een jaaromzet van bijna 10 miljard euro en een marktaandeel van 22 procent is Jumbo na Albert Heijn de op een na grootste supermarktketen van Nederland.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: