Niod onderzoekt handelen NS tijdens Tweede Wereldoorlog

Originele goederenwagons op het herinneringscentrum Kamp Westerbork die waarschijnlijk voor de deportatie van Joden, Sinti en Roma zijn gebruikt. Beeld ANP

Het onderzoek spitst zich toe op de vraag in welke mate de NS verantwoordelijk en medeplichtig was aan het faciliteren van de Duitse oorlogs- en vernietigingsindustrie. Onderzocht wordt hoe verschillende bestuurslagen, afdelingen en individuen van het spoorbedrijf tijdens de bezetting betrokken en verantwoordelijk waren voor het uitvoeren van transportopdrachten door de Duitsers.

Met het onderzoek wil de NS nieuwe inzichten verkrijgen over het functioneren van de NS tijdens de Duitse bezetting van Nederland. Het komt tegemoet aan de maatschappelijke wens voor meer duidelijkheid over het functioneren van het bedrijf tijdens de Duitse bezetting en zijn verantwoordelijkheid bij de deportatie van vervolgingsslachtoffers.

Het onderzoek draagt volgens het spoorbedrijf ook bij aan het vergroten van de historische kennis over bedrijfsorganisaties in tijden van oorlog en bezetting in het algemeen.

Uitvoering commissie Cohen

Van 1 januari 2021 tot 1 februari 2022 voerden Lennert Savenije en Laurien Vastenhout namens het Niod een verkennend vooronderzoek uit naar het handelen van de NS tijdens de Tweede Wereldoorlog. De belangrijkste conclusies uit dit verkennend vooronderzoek liggen aan de basis van het nieuwe onderzoek.

Een in het oog springend deelaspect is de vraag in hoeverre nationaalsocialistische ideologie weerslag vond bij het personeel van de NS. De voorstudie stelt dat ‘de politiek-ideologische sympathieën binnen het bedrijf niet eerder systematisch zijn onderzocht’.

Drie manieren

Het onderzoek is onderdeel van de drie manieren waarop de NS verantwoordelijkheid wil nemen voor het handelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 2018 stelde het bedrijf een commissie in, onder leiding van Job Cohen, die de rol van de NS in de Holocaust ging onderzoeken.

Deze Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS bepaalde dat 5498 tegemoetkomingen moeten worden uitgekeerd aan Joodse, Roma of Sinti die slachtoffers of nabestaanden van mensen zijn die op transport werden gezet door de spoorwegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 804 slachtoffers kregen compensatie, de rest ging naar nabestaanden. In totaal keerde de NS 43 miljoen euro uit.

Daarnaast heeft het bedrijf 5 miljoen euro geschonken aan de herinneringscentra Kamp Westerbork, Kamp Vught, Kamp Amersfoort en het Oranjehotel in Den Haag. De NS vroeg de instelling het geld ‘te besteden aan educatie voor jongeren, met bijzondere focus op discriminatie waaronder antisemitisme tot aan de dag van vandaag’.

Tot slot vindt de commissie Cohen dat er een diepgaand onderzoek moet komen naar de rol van de NS tijdens de Tweede Wereldoorlog, met daarbij in het bijzonder aandacht voor de transporten. De NS neemt deze aanbeveling van de commissie over.

2,5 miljoen euro verdiend met de deportatie

Het spoorbedrijf omschreef de transporten van mensen naar concentratie- en vernietigingskampen als een ‘zwarte bladzijde in de geschiedenis van het bedrijf’. De NS had 2,5 miljoen euro verdiend met de deportatie van Joden, Roma en Sinti.

Het geld werd onttrokken aan Joodse bezittingen en gelden via de roofbank Lippmann, Rosenthal & Co. ‘De NS heeft de ­bezetter daarvoor facturen gestuurd,’ concludeerde Cohen in 2019. Elke rit werd gedeclareerd. De NS bood in 2005, zestig jaar na het einde van de oorlog, excuses aan voor de rol die het speelde.

Een van de belangrijkste aanjagers van het debat over de rol van de NS in de Holocaust is Salo Muller (86). Zijn ouders werden in Auschwitz vermoord. In een interview met Het Parool in 2018 zei hij: ‘Ik dacht: We moeten de NS aanpakken die al die mensen heeft vervoerd naar de kampen. De NS verdiende daar miljoenen aan. Nadat de Franse spoorwegen in 2014 besloten tot individuele uitbetaling, ben ik die strijd aan gegaan.”

In 2020 is Muller benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn jarenlange inzet om de rol van de NS bij de Holocaust aan het licht te brengen.