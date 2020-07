‘Nina Storms door justitie in Monaco verdacht van witwassen’

Nina Storms. Beeld ANP

Dat bevestigt het parket-generaal van het Openbaar Ministerie in Monaco schriftelijk aan De Telegraaf. Storms is op 2 juli in staat van beschuldiging gesteld. Ze mag Monaco wel verlaten, maar als ze de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur verlaat, moet ze de rechter op de hoogte stellen. Het OM in Monaco wil verder niets zeggen over het onderzoek dat naar haar loopt.

Het zou gaan om een bedrag van 15 miljoen euro, meldt een bron binnen de politie in Nederland. De Telegraaf beschikt over een intern, vertrouwelijk document van de politie waarin het contact tussen de politiediensten uit Monaco en Nederland uitvoerig staat beschreven.

Haar man, oud-presentator Pieter Storms, zegt in een reactie tegen De Telegraaf verbaasd te zijn over de beschuldiging van het OM in Monaco. “Ze is volgens ons alleen gehoord als getuige.”

Nina Storms is in Nederland bekend vanwege het debacle bij de beursgang van internetbedrijf World Online, dat ze in 1995 oprichtte. Ze wilde van het bedrijf de grootste internetprovider van Europa maken. Het bedrijf ging in 2000 naar de Amsterdamse beurs. De koers stortte vrijwel meteen na de beursgang in, toen grote aandeelhouders cashten. Bovendien bleek toen dat Storms al haar aandelen al eerder van de hand gedaan. Duizenden beleggers raakten gedupeerd.

De gedupeerden kregen een schikking na een uitspraak van de Hoge Raad die vaststelde dat ze waren misleid door de oprichtster én de banken die de beursgang begeleidden. De zakenvrouw had moeten melden dat zij drie maanden eerder flink wat aandelen had verkocht. ABN Amro, de bank die de beursgang begeleidde, stelde bovendien een ‘misleidende’ openingskoers vast.

Rentree

Sinds het echec met World Online heeft Nina Storms zich vooral gericht op het oprichten van en investeren in bedrijven. Vorig jaar maakte ze haar rentree op de beurs. Dit keer met Natur, een bedrijf in gezonde verse fruitsapjes. Dat bedrijf is inmiddels failliet.