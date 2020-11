Nieuwkomer GroenLinks Bouchallikht: ‘Geen banden met conservatieve islam’

Beeld Gabriela Hengeveld/GroenLinks

“Ik sta voor radicale gelijkwaardigheid,” zegt Bouchallikht maandag in een interview met Trouw. “Het maakt mij niet uit wat iemands gender, seksuele geaardheid of kleur is.” Het is het eerste interview dat ze geeft sinds de kritiek.

Bouchallikht staat op de negende plek van de kandidatenlijst van GroenLinks voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Op haar zeventiende kwam de politicus in haar al naar boven: toen organiseerde ze als bestuurslid van scholierenorganisatie Laks een demonstratie van 15.000 kinderen op het Museumplein.

Maar op haar CV staat ook dat ze tot 1 december van dit jaar vicevoorzitter is van Femyso, een koepelorganisatie waar meerdere islamitische jongerenbewegingen onder vallen. Deze functie werd niet vermeld door de kandidatencommissie van GroenLinks, maar bleek wel reden tot opspraak.

Moslimbroederschap

Volgens deskundigen is Femyso namelijk een verlengstuk van de omstreden, conservatieve Moslimbroederschap. Deze link is eerder al gelegd door een terreurdeskundige tijdens een hoorzitting in de Kamer. Ook Duitse inlichtingendiensten leggen het verband, vanwege de conservatieve Duitse jongerentak Milli Görüs.

Bouchallikht zegt tegen Trouw deze geluiden niet te herkennen. “Ik heb zelf ook nooit iets gemerkt van enige verbondenheid met de Moslimbroederschap. Ik wil ook niets te maken hebben met dat ­gedachtengoed.”

Bovendien is het volgens haar niet zo dat Femyso het gedachtegoed onderkent van alle verbonden organisaties. “Het is andersom. Zij moeten onderschrijven waar Femyso voor staat. Wat ons bindt, is dat we moslims zijn en mee willen doen in het democratische proces.”

Ze benadrukt dat ze bij GroenLinks hoort, en dat dát haar gedachtegoed representeert. Van het homohuwelijk tot het recht op abortus.