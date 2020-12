Nieuwjaarsduik uit blik vindt gretig aftrek: 25.000 exemplaren binnen dag uitverkocht

Door het coronavirus dit jaar geen traditionele nieuwjaarsduik, maar een thuisduik. Beeld ANP

“Het enthousiasme voor de nieuwjaarsduik uit blik is overweldigend,” vertelt Alex Schuttert van Stichting Nieuwjaarsduiken Nederland. Alle 25.000 blikken waren binnen een dag verkocht via de website nieuwjaarsduik.nl. Schuttert kijkt er dan ook naar uit om de berichten van al die deelnemers op 1 januari voor bij te zien komen.

‘Juist die gezamenlijkheid, dit jaar in eigen kring, zorgt voor extra plezier en is kenmerkend voor de oer-Hollandse nieuwjaarsduiktraditie,’ aldus de organisatie.

Wie naast de blikken met Noordzeewater heeft gegrepen kan volgens de organisatie nog steeds mee doen aan de duik. Men neme een leeg soepblik, laten vollopen met kraanwater, mespuntje zout erbij voor het zee-effect. Tot 1 januari 12.00 uur in de koelkast laten staan et voilà: zelfgemaakte nieuwjaarsduik uit blik, om over je heen te gieten op het balkon of in je tuin.