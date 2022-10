Nieuwe wet in de acute psychiatrie draait uit op een bureaucratische sof: ‘Het is hemeltergend’

In Amsterdam is het aantal acute dwangopnames gegroeid sinds de invoering van de Wet Verplichte GGZ. Beeld Rink Hof

Wat is de situatie?

In 2020 is er een nieuwe wet ingevoerd, de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ). Die moest ervoor zorgen dat psychiatrische patiënten minder vaak gedwongen zouden worden opgenomen en behandeld in een kliniek. Dat laatste kon door een gedwongen thuisbehandeling eenvoudiger te maken, zo was de gedachte.

Maar dat is niet of nauwelijks gelukt, zo concludeerde ZonMw vorig week in een rapport van 341 pagina's. “In Amsterdam is het aantal acute dwangopnames zelfs gegroeid,” zegt Jeroen Zoeteman, crisispsychiater en directeur van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. “Voor 2020 waren dat zo’n 850 per jaar. Vanaf 2020 gaat het om ongeveer 1000.” Een acute dwangopname moet voorkomen dat psychotische, manische of depressieve mensen vanuit hun ziektebeeld een acuut gevaar opleveren voor zichzelf of anderen.

Waarom schiet de nieuwe wet zijn doel voorbij?

Omdat die veel te traag werkt. Een psychiater die vaststelt dat het ziektebeeld van iemand steeds ernstiger wordt en dat wil bestrijden met de gedwongen inname van medicatie thuis op de bank, moet acht tot twaalf weken wachten voordat-ie daarmee mag beginnen. In die periode is de patiënt vaak al zo verslechterd dat in de tussentijd een gedwongen opname noodzakelijk bleek.

In de oude wetgeving – de wet BOPZ – duurde het twee tot vier weken voordat een patiënt gedwongen zorg kon krijgen zonder meteen te worden opgenomen in een kliniek. Denk aan het onder toezicht innemen van medicatie in een kliniek, waarna de patiënt naar huis mocht. “Dat functioneerde sneller, en dus beter,” aldus Zoeteman.

Wat is de reden dat een aanvraag tot opname zo lang duurt?

“Bureaucratie is een verkleinwoord voor wat je in de WVGGZ moet doen,” stelt crisispsychiater Zoeteman. “De formulieren die je moet afvinken, de tijd die het krijgen van toestemming vergt, het is hemeltergend.”

Het aanvragen van een gedwongen opname in de kliniek duurde in de oude wetgeving een uur, maar in de nieuwe wetgeving drie tot vier uur. Al die tijd verblijft de patiënt zelf in een kale cel. “De patiëntenzorg zelf is ondergeschikt aan bureaucratische handelingen,” aldus Zoeteman. “Het idee achter de wet is goed, maar in de praktijk functioneert het niet.”

Hoe komt het dat de zeggenschap van de psychiatrische patiënt niet is verbeterd?

Een ander doel van de wet was om patiënten meer regie over de eigen behandeling te geven. “Maar dat werkt ook niet,” zegt Bert Stavenuiter, directeur van Ypsilon, een belangenvereniging voor familieleden van mensen met psychosegevoeligheid.

“Aan het begin van een opname zit iemand vaak steeds op een andere plek. En bij elke verandering krijgt hij weer een nieuwe brief over zijn rechten, terwijl hij met z’n hoofd vol psychotische symptomen totaal ergens anders is. Het idee is goed, maar op deze manier is de uitvoering onmogelijk.”

Wordt het ooit nog wat met de nieuwe wet?

Kleine aanpassingen zouden kunnen werken, denkt Stavenuiter (Ypsilon). Zo zou vóór het stadium waarin de patiënt heel psychotisch is al meer aandacht moeten uitgaan naar zelfregie. En in de psychotische fase zou een zorgmedewerker moeten proberen om die brieven mondeling toe te lichten.

Crisispsychiater Zoeteman twijfelt of het ooit nog wat wordt. Zo vindt hij het een veeg teken dat het Openbaar Ministerie (OM) zich nu al niet meer aan de wet houdt.

Dat zit zo. Bij de beoordeling van een persoon voor een eventuele acute dwangopname hebben psychiaters de wettelijke mogelijkheid om bij het OM informatie op te vragen over het justitiële verleden. Bij iemand met ernstige geweldsdelicten op z’n kerfstok is de kans op herhaling tijdens een psychotische episode vaak groter, bijvoorbeeld. “Maar het OM levert die gegevens sinds een half jaar alleen nog tijdens kantoortijden,” aldus Zoeteman. “Acute dwangopnamen houden zich daar natuurlijk niet aan.”

Zoeteman memoreert ook dat al zo’n tien jaar aan de wet is gesleuteld en dat er voor invoering al veel twijfels bestonden over de bureaucratische rompslomp. “Er zou meer vertrouwen moeten komen in professionals in de zorg. Psychiaters doen geen dwangopnamen voor hun lol. Natuurlijk zijn checks & balances nodig bij vrijheidsberoving vanuit een psychiatrische aandoening, maar die zouden vanwege de werkbaarheid door minder partijen moeten worden opgesteld. Anders krijg je een moloch.”