Nieuwe waakhond na misstanden in de sport: ‘Veiligheid staat voorop’

Beeld ANP / AFP

Bij het nieuwe onafhankelijke integriteitscentrum kunnen sporters misstanden melden, de waakhond komt voor hen op, zal onderzoek doen en begeleidt melders zonodig ook in het vervolgtraject bij justitie of het tuchtrecht in de sport.

Huidige maatregelen en protocollen voldoen niet, concludeert minister voor Sport Conny Helder na extern advies. Affaires in de turn-, atletiek-, hockey- en danswereld tonen aan dat slachtoffers zich lang niet gehoord en zelfs tegengewerkt voelen. Kleineren, intimideren, een angstcultuur: het sleept vaak jaren voort.

Het bestaande Centrum voor Veilige Sport Nederland (CVSN) wordt losgekoppeld van sportkoepel NOC*NSF, zodat niet de situatie ontstaat dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’.

‘Iedereen moet zich veilig voelen om melding te doen’

“Er wordt echt goed werk verricht door clubs en koepels, maar het integriteitscentrum moet boven elke twijfel over partijdigheid verheven zijn,” zegt Helder. “Iedereen moet zich veilig voelen om een melding te doen.” Behalve grensoverschrijdend gedrag en misbruik moet de nieuwe waakhond – geïnspireerd door een vergelijkbaar integriteitscentrum in Australië – zich ook richten op doping en matchfixing. Het plan wordt komend jaar verder uitgewerkt, het kabinet denkt er zeker ‘enkele miljoenen’ voor nodig te hebben.

Alle sporters in Nederland kunnen zich melden, van amateur tot prof. “Ik roep mensen echt op: meld je,” zegt Helder. “Bij een vertrouwenspersoon op de club, bij de politie als het een ernstig delict is of bij het Centrum voor Veilige Sport Nederland. Helder sprak met slachtoffers van intimidatie en misbruik bij het damesturnen en uit de danswereld. “Wat me het meest aangreep in die gesprekken was het dubbele trauma. Eerst gaan de sporters en dansers door een hel als ze het wangedrag meemaken, vervolgens lopen ze op tegen een muur van onbegrip en onvermogen. En moeten ze alles nog eens herbeleven.”

De tuchtrechtspraak – nu ondergebracht bij het fel bekritiseerde Instituut voor de Sportrechtspraak – blijft bestaan naast het nieuwe integriteitsorgaan en wordt wel verbeterd.

Tientallen oud-turnsters vertelden in 2020 over het schrikbewind van de trainers, maar de behandeling en vonnissen van de tuchtrechter liepen uit op een deceptie voor veel betrokkenen. “Dat is gewoon niet goed gegaan. Het tuchtrecht was hier niet op ingericht. Als ik jou een klap geef op het veld is dat overzichtelijk: je hebt een daad, een plek, een tijd en een overzichtelijke kwestie. Dat is anders bij een jarenlange cultuur van misbruik en misstanden. Dat vergt echt een andere werkwijze, ander expertise, andere begeleiding ook. Dat gebeurt nu. Maar ik beken: de eerste nieuwe tuchtzaken moeten gaan aantonen of het nu beter gaat.”

Veiligheid voor medailles

Als een mildere aanpak door trainers uiteindelijk leidt tot minder prestaties, dan is dat maar zo, zegt Helder. “Als ik moet kiezen tussen veiligheid of een Olympische medaille, dan kies ik altijd voor veiligheid. Die staat voorop. Maar natuurlijk moeten trainers de sporters kunnen uitdagen, het stimuleren van topprestaties blijft nodig, dat is maatwerk. Dus voor topsporters ga ik niet vanuit Den Haag de trainingsprogramma’s voorschrijven. Dat moeten clubs en koepels zelf doen.”

In de amateursport weet iedereen dondersgoed wat wel en niet door de beugel kan, zegt Helder. “Als de jeugdtrainer op het hockeyveld een keer uit zijn slof schiet, hoef je niet meteen Papendal (waar NOC*NSF zit, red.) te bellen om het te melden. Maar als het een patroon is, moet je dat kunnen bespreken, die cultuur moeten we bereiken. Meld het binnen de club, er is een vertrouwenspersoon, daar zeg je: dit is niet oké.”

Het kabinet gaat ervan uit dat het aantal meldingen hoog blijft. “Het klinkt gek, maar je moet blij zijn als er veel meldingen zijn. Dat geeft aan dat we allemaal werken aan een veilige sport. En de tijdgeest is veranderd: pesten, intimideren, misbruiken, het was nooit acceptabel natuurlijk. Maar je ziet wel dat het nu gewoner is om te zeggen: ik trek hier een streep. Topsport is grensverleggend, maar het mag nooit grensoverschrijdend zijn.”

Helder gaat ook de regels aanpassen zodat iedere clubtrainer verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag moet overleggen, en elke vereniging moet een vertrouwenspersoon hebben.