Nieuwe versies Stint niet door keuring RDW

Beeld ANP

Van Nieuwenhuizen: “Dit besluit is aan de fabrikant bekendgemaakt. Hij heeft aangegeven dat hij voornemens is om op korte termijn een nieuwe aanvraag voor een verder aangepaste versie in te dienen.”

Het kan nu weer enkele maanden duren voordat de Stint terug de weg op mag. De elektrische bolderkar mocht dat niet meer nadat bij een ongeluk met een Sint in Oss vorig jaar vier kinderen waren omgekomen.

Volgens een brief van de RDW aan de fabrikant heeft het onderzoek aangetoond ‘dat men op de goede weg is’. Er zijn echter nog tien openstaande punten die eerst ingevuld moeten worden voordat het systeem voldoet. Ook zou de fabrikant hebben aangegeven zelf nog verbeteringen te willen aanbrengen die losstaan van de eisen.

17 kilometer per uur

De RDW noemt concreet als openstaande punten van één van de drie beoordeelde voertuigen dat de snelheid 20 kilometer per uur bedraagt. De rijksdienst adviseert om de maximale constructiesnelheid te beperken tot 17 kilometer per uur. Ook wordt geen verklaring gegeven voor de afwezigheid van beschermingsstructuren aan de voor- en achterzijde, of de afwezigheid van een systeem dat kantelen van het voertuig voorkomt.

Tot slot merkt de RDW op dat het aangeboden voertuig tien zitplaatsen heeft. De beleidsregel staat maximaal acht zitplaatsen toe. Dat komt ook in de definitieve regels te staan voor de Stint, die ergens volgend jaar ingaan. Tot die tijd is met de branche afgesproken dat er tijdelijk tien kinderen mogen worden vervoerd in de herziene Stint.