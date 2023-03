Nieuwe verplichte gedragscursus voor hardrijders en bestuurders onder invloed van drugs

Wanneer op cursus?

Het CBR kent diverse verplichte gedragscursussen. Iemand komt er pas voor in aanmerking als die is staande gehouden door de politie. Betrapt worden door een flitspaal of trajectcontrole is niet voldoende. De politie moet melding doen bij het CBR. Het CBR beoordeelt dan of er daadwerkelijk een uitnodiging volgt. Niet alle politiekorpsen zijn even consequent met het doen van meldingen. Door voorlichting aan politiekorpsen hoopt het CBR de ‘aanmeldbereidheid’ van agenten te vergroten.