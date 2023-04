Nieuwe verdachte (29) in cel aangehouden voor betrokkenheid bij aanslag Peter R. de Vries

De bloemenzee voor misdaadverslaggever Peter R. de Vries in de Lange Leidsedwarsstraat, die daar op 6 juli 2021 werd neergeschoten. Beeld Robin Utrecht/ANP

De man was al gedetineerd op grond van een veroordeling uit 2022 en zit een gevangenisstraf van vijf jaar uit voor de handel in harddrugs en vuurwapens.

Het Openbaar Ministerie had vorige week al bekendgemaakt dat er naar verwachting op korte termijn een nieuwe verdachte zou worden aangehouden.

Het onderzoek naar de uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries bevindt zich volgens justitie in een ‘afrondende fase’. Inmiddels zijn er, inclusief de nieuwste aanhouding, negen verdachten in twee samengevoegde zaken. De eerste is de zaak Iraklia, tegen de vermoede schutter Delano G. en zijn Poolse helper Kamil E. De tweede is 26Hendon, tegen zes mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord.

De rechtbank streeft ernaar beide zaken aan het einde van het jaar inhoudelijk te behandelen.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021, na het verlaten van de tv-studio van RTL Boulevard neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Het OM is van mening dat de moordaanslag een terroristisch oogmerk had.

Tip Het Parool via Whatsapp

Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.