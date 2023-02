Nieuwe stikstofdoelen uitgelekt: industrie moet 38 procent minder uitstoten, mobiliteit 25 procent

Beeld ANP / ANP

Dat staat in een brief die vrijdag wordt besproken in de ministerraad, zo bevestigen bronnen rond het kabinet na berichtgeving in De Telegraaf. In de zomer was al bekend dat de agrarische sector 41 procent minder stikstof moet uitstoten in 2030. “Dat de boeren 41 procent minder stikstof moeten uitstoten wisten we al in juni vorig jaar. De nieuwe doelen zijn die voor industrie en mobiliteit,” bevestigt een kabinetsbron. Dit raakt bijvoorbeeld bedrijven als Shell, Schiphol, Tata Steel, Chemelot en de Zeeuwse kunstmestfabriek Yara. Het is nog niet duidelijk of er voor de industrie en mobiliteit ook harde maatregelen volgen.

Wat wel in de brief staat is dat er een digitale tool komt waarmee boeren kunnen zien of zij tot de groep zogenoemde ‘piekbelasters’ behoren. Dit zijn de boeren die zorgen voor de grootste uitstoot in de buurt van beschermde natuurgebieden. Als de boeren gebruik willen maken van de door stikstofminister Christianne van der Wal zo genoemde ‘woest aantrekkelijke regeling’, dan moet de uitstoot van die bedrijven met 85 procent tot zelfs 100 procent worden teruggebracht.

Zo'n drieduizend boeren in Nederland zouden in aanmerking komen voor deze regeling. De ‘woest aantrekkelijke’ regeling voor boeren die willen stoppen, kan - als Brussel dat goedkeurt - oplopen tot 120 procent van de waarde van een boerenbedrijf. De tool is nog niet meteen actief, omdat Europa de regeling nog goed moet keuren. Vooralsnog is de uitkoopregeling op basis van vrijwilligheid, aldus een coalitiebron. “Afhankelijk van de respons en de staat van de natuur houdt het kabinet wel een dwingend instrumentarium achter de hand.”

Een gemiddelde Nederlandse melkveehouder die 40 hectare land heeft, zou daar zo’n 70.000 euro per hectare voor kunnen krijgen, becijferde Gerard Kemna, van het Adviesbureau Agrovisie. Dat komt neer op 2,8 miljoen euro. Zijn honderd koeien kan hij verkopen voor 150.000 euro, de fosfaatrechten voor 600.000 euro en stikstofrechten voor 225.000 euro. Zijn machines en gebouwen leveren 1 miljoen euro op. “Alles bij elkaar kom je uit op een bedrag van ongeveer 4,8 miljoen euro,” aldus de adviseur die boeren bijstaat in uitkoopprocessen.